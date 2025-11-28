ادامه مذاکرات بیمه تکمیلی از شنبه/ بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار نتیجه

به گزارش خبرنگار ایلنا، از فردا شنبه، مذاکرات عقد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان کارگری همچنان ادامه خواهد یافت. ظاهراً هنوز کانون عالی بازنشستگان با شرکت بیمه گذار به توافق نرسیده است.

بازنشستگان انتظار دارند کانون عالی بازنشستگان و تامین اجتماعی به وظایف خود عمل کنند و از خدمات درمانی مناسب با کمترین سهم پرداختی برخوردار شوند.

این بازنشستگان که در روزهای اخیر بعد از انقضای مدت قرارداد قبل، بیمه تکمیلی ندارند، می گویند مشکلات درمانی باید هرچه زودتر خاتمه یابد.

