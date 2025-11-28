سقوط کامیون در گودال پنهان/ مرگ تلخ دو کارگر در آبانباری قدیمی
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از سقوط یک دستگاه کامیون کمپرسی در پی فروکشکردن سطح زمین در بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص) و جانباختن دو کارگر خبر داد.
به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۱۲:۴۱ ظهر دیروز، حادثه فروکشکردن سطح زمین در محدوده بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص)، کیلومتر ۱۱ خیابان سیام به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
دو کارگر این پروژه که حدوداً ۳۵ تا ۴۰ سال سن داشتند، همراه با کامیون به داخل گودال پر از آب و مایعات ناشی از نشت گازوئیل ماشین سقوط کرده و گرفتار شدند. بهدلیل حضور حجم مایعات در گودال، هر دو نفر در همان لحظات اولیه غرق و محبوس شده بودند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران توضیح داد: آتشنشانان همزمان با آغاز عملیات، با استفاده از پمپهای مکنده اقدام به تخلیه آب و مایعات داخل گودال کرده و برای جلوگیری از سقوط کامل کامیون نیز چندین جرثقیل و نگهدارنده دستی در محل مستقر و تثبیت شدند. تیمهای نجات پس از ورود به گودال موفق شدند به دو فرد گرفتار دسترسی پیدا کرده و آنان را خارج کنند، اما با تأیید عوامل اورژانس مشخص شد این دو کارگر جان خود را از دست دادهاند.