خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سقوط کامیون در گودال پنهان/ مرگ تلخ دو کارگر در آب‌انباری قدیمی

سقوط کامیون در گودال پنهان/ مرگ تلخ دو کارگر در آب‌انباری قدیمی
کد خبر : 1719900
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از سقوط یک دستگاه کامیون کمپرسی در پی فروکش‌کردن سطح زمین در بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص) و جان‌باختن دو کارگر خبر داد.

به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۱۲:۴۱ ظهر دیروز، حادثه فروکش‌کردن سطح زمین در محدوده بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص)، کیلومتر ۱۱ خیابان سی‌ام به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

دو کارگر این پروژه که حدوداً ۳۵ تا ۴۰ سال سن داشتند، همراه با کامیون به داخل گودال پر از آب و مایعات ناشی از نشت گازوئیل ماشین سقوط کرده و گرفتار شدند. به‌دلیل حضور حجم مایعات در گودال، هر دو نفر در همان لحظات اولیه غرق و محبوس شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران توضیح داد: آتش‌نشانان همزمان با آغاز عملیات، با استفاده از پمپ‌های مکنده اقدام به تخلیه آب و مایعات داخل گودال کرده و برای جلوگیری از سقوط کامل کامیون نیز چندین جرثقیل و نگهدارنده دستی در محل مستقر و تثبیت شدند. تیم‌های نجات پس از ورود به گودال موفق شدند به دو فرد گرفتار دسترسی پیدا کرده و آنان را خارج کنند، اما با تأیید عوامل اورژانس مشخص شد این دو کارگر جان خود را از دست داده‌اند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات