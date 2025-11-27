خبرگزاری کار ایران
وزیر رفاه:

طرح رئیس‌جمهور مبنی بر محله‌محوری فرصتی تاریخی برای جهش مشارکت های مردمی است

طرح رئیس‌جمهور مبنی بر محله‌محوری فرصتی تاریخی برای جهش مشارکت های مردمی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید و طرح رئیس‌جمهور مبنی بر محله‌محوری را «فرصتی استثنایی و تاریخی» برای افزایش مشارکت های مردمی دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در نشست بررسی برنامه‌های اجتماع‌محور و محله‌محور سازمان بهزیستی کشور گفت: بسیار خوشحال هستم که در جمع صمیمی فعالان و کنشگران حوزه اجتماعی و اجتماع محور هستم و روایتگری دقیق و صمیمانه شما از دل حادثه و میدان واقعی خواهد توانست اذهان مردم و مسئولان را به موضوع کمک به نیازمندان سازماندهی و آنان را راغب به همکاری بیشتر کند.

وی افزود: رئیس‌جمهور پزشکیان بارها بر این نکته تأکید کرده است که با آزادسازی انرژی و ظرفیت‌های مردمی، تحولات بزرگی در کشور رخ خواهد داد.

وی افزود: لازم است در نشست‌های آینده با حضور رئیس‌جمهور، خود کنشگران اجتماعی روایتگر تلاش ها و کنش های صادقانه و ارزشمند و نمونه‌های واقعی و موفق فعالیت‌های اجتماعی و محله‌محور باشند و مدلی از همدلی و همکاری  مردم و کنشگران محلی را ارائه دهند.

میدری تجربه موفق نشست«پیوست عدالت» را یادآور شد؛ نشستی که در آن فعالان اجتماعی در مدت کوتاهی دستاوردهای خود را بدون واسطه خدمت رئیس‌جمهور مطرح و ارائه  کردند و این امر بازتاب بسیار مثبتی داشت.

وزیر رفاه همچنین بر ضرورت تبیین و بازنمایی اقدامات ارزشمند مردمی و دولتی تأکید کرد و گفت: همان‌قدر که برای اجرای فعالیت‌ها تلاش می‌کنیم، باید برای دیده‌شدن نمونه‌های موفق نیز تلاش مضاعف داشته باشیم. باید ضریب تاثیر این اقدامات را در جامعه افزایش داد و نیازمند اقدامات و مجموعه فعالیت های برای تبدیل این اقدامات مقطعی به موضوعی فراگیر در جامعه هستیم.

وی هدف اصلی این نشست را «شنونده بودن مسئولان و رساندن صدای واقعی مردم و کنشگران محلی به گوش بالاترین مقام اجرایی کشور» عنوان کرد.

در ادامه این نشست، کنشگران اجتماعی به تشریح فعالیت‌ها و ارائه پیشنهادهای خود برای تقویت محله‌محوری پرداختند. همچنین ارتقای برنامه «توانبخشی مبتنی بر جامعه» با مشارکت بخش غیردولتی، از دیگر محورهای مورد بحث بود.

