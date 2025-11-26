مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد:
ایجاد خط ویژه پذیرش برای بازنشستگان در مراکز درمانی ملکی
به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در نشست بررسی نحوه اجرا و فرآیندهای مرتبط با قانون الزام در مراکز ملکی سازمان برای مستمریبگیران که با حضور مدیران درمان سازمان در سراسر کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه حضور پزشکان مجرب، کیفیت مواد مصرفی، استفاده از خط ویژه پذیرش و تقویت درمانگران و پزشکان برای درمان جامعه بازنشسته و مستمریبگیر مورد اهتمام است، گفت: در این ارتباط، درمان بهتر، سریعتر و با پرداختی کمتر از جیب بازنشسته، مستمریبگیر و بیمه شده مورد تأکید و در اولویت خواهد بود.
مصطفی سالاری در این دیدار گفت: موضوعاتی که هرساله در ارتباط با بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران مطرح میشود، بار دیگر اهمیت و ضرورت حرکت و اقدام جدی سازمان برای اجرای قانون الزام را نشان میدهد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی تصریح کرد: سازمان، بابت درمان پایه به طور سرانه ماهانه ۴۰۰ هزار تومان برای هر نفر هزینه میکند و از طرف دیگر مستمریبگیر و بازنشسته برای خرید بیمه تکمیلی ناچار به پرداخت مبالغ زیادی میشود.
وی افزود: به غیر از پرداخت حقوق و ارائه خدمات به بازنشستگان، سازمان تأمین اجتماعی وظیفه دفاع از حقوق جامعه بازنشسته و مستمریبگیر را نیز دارد؛ در حوزه بیمه تکمیلی هم این موضوع مهم را در اولویت قرار دادهایم زیرا ما امانتدار این عزیزان هستیم و اجازه نمیدهیم تصمیمی بر خلاف منافع آنها گرفته شود.
به گفته سالاری: در قالب طرحهای بیستگانه، سه طرح کلی و با زیرمجموعههای مختلف شناسایی، پیگیری و اجرایی شده است که به طور مشخص به عنوان نیازها و اقدامات ضروری حوزه درمان دنبال میشود که یکی از مهمترین اهداف آن تحقق قانون الزام است.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی افزود: ارتقای خدمات درمان، هتلینگ بیمارستانی، افزایش ظرفیت نیروی انسانی، ارتقای تجهیزات و لوازم پزشکی، مدیریت صف ارائه خدمات درمانی به ویژه در حوزه بستری و جراحی همچنین ایجاد خط ویژه پذیرش برای بازنشستگان و مستمریبگیران در مراکز ملکی سازمان تأمیناجتماعی نیز به طور ویژه و عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است.
سالاری گفت: سنجش ظرفیت ارائه خدمات مختلف درمانی را ظرف ماههای پیش رو انجام میدهیم و با استفاده از خروجی آن، برنامهریزی آینده انجام میشود و در چارچوب ارائه خدمات بخش درمان، نظام ارجاع داخلی و قانون الزام را در حوزه درمان در اولویت قرار میدهیم.
در جریان این دیدار که اعضای کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی در بخشی از جلسه حضور داشتند، مدیران درمان استانی سازمان تأمین اجتماعی نیز به طرح موضوعات و مسائل حوزه خود و تبادل نظر با مدیرعامل، قائم مقام و معاونین سازمان پرداختند.