بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز بسیج
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران از خدمات و ایثار بسیجیان به مناسبت ایام هفته بسیج تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا، خانه کارگر ایران طی بیانیهای، روز بسیج را به جامعه بسیج مستضعفین و کارگران بسیجی تبریک گفت. متن بیانیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران فرا رسیدن روز بسیج را به تمامی بسیجیان غیور، مخلص و فداکار میهن اسلامی، بهویژه بسیجیان کارگر که همواره در صف نخست خدمت، ایثار و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی بودهاند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینماید.
بسیج، یادگار ماندگار حضرت امام خمینی (ره)، نمادی روشن از ایمان، بصیرت، غیرت و مسئولیتپذیری ملت ایران است؛ نهادی مردمی که در طول هشت سال دفاع مقدس با رشادتها و جانفشانیهای فراموشنشدنی، امنیت و استقلال کشور را پاس داشت و از تمامیت ارضی ایران دفاعی تاریخی و برگرفته از فرهنگ عاشورایی به نمایش گذاشت.
امروز نیز بسیج همان روحیه و همان هویت الهی را ادامه داده و در عرصههای خودکفایی، سازندگی پس از جنگ، محرومیتزدایی، خدمات اجتماعی، علمی، پژوهشی، فناوری و حتی عرصههای نظامی و دفاعی نقشی بیبدیل ایفا میکند. حضور پرصلابت بسیجیان ایران اسلامی در وقایع اخیر منطقه، بهویژه جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر چهرهای روشن از اقتدار، هوشمندی و رشادت فرزندان این مرز و بوم را به جهانیان نشان داد.
خانه کارگر با افتخار اعلام میدارد که کارگران بسیجی یکی از ستونهای اصلی پیشرفت صنعتی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور هستند. این عزیزان با ترکیب ایمان و تخصص، علاوه بر حضور مؤثر در سنگر تولید، در صحنههای دفاع، خدمترسانی و سازندگی نیز منشأ آثار بزرگ بودهاند.
به همین مناسبت، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیم تبریک ویژه به به عزیزان بسیج کارگری، تلاشها و خدمات بیوقفه آنان را ارج نهاده و بر ادامه این مسیر نورانی تأکید میکند.
از عموم مردم شریف ایران و بهویژه قشر محترم و زحمتکش کارگران دعوت میکند در مراسم بزرگداشت روز بسیج و آیینهای تجلیل از بسیجیان عزیز حضور پرشور داشته باشند.
همچنین درخواست میشود کارگران عزیز و خانوادههای محترمشان با حضور در پایگاههای بسیج و حوزههای مقاومت ضمن احوالپرسی، قدردانی و عرض خدا قوت، بار دیگر پیوند عمیق خود با این نهاد مقدس را به نمایش گذارند.
بسیج، مظهر وحدت ملی، ایمان راسخ و روح بلند مردم ایران است و بیتردید نقش آن در تداوم عزت، امنیت و پیشرفت کشور بیش از گذشته نیز خواهد درخشید.