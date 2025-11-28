خبرگزاری کار ایران
انتظار ۱۷ ماهه کارگران بیکار شده ارغوان گستر/ آزمون هم فورمالیته بود!

با گذشت ۱۷ماه از بیکاری کارگران بومی شاغل در شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام، هنوز این کارگران پیگیر بازگشت به شغل سابق خود هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از خرداد ماه سال ۱۴۰۳؛ بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران بومی شاغل در ساخت پتروشیمی ارغوان گستر واقع در شهرستان چوار استان ایلام به بهانه اتمام بخش‌هایی از پروژه، از ورود به محل کارشان منع شدند اما متاسفانه بعد از گذشت حدود ۱۷ ماه هنوز اقدامی در جهت پیگیری وضعیت شغلی‌ این گروه انجام نشده است.

به گفته منابع کارگری؛ با شروع به کار پتروشیمی، قرار بود کارفرما کارگران را به کار سابق خود بازگرداند. هر چند کارفرما فعالیت پتروشیمی ارغوان گستر را با اتمام ساخت بعد از چندین ماه با جذب حدود ۲۵۰ کارگر غیر بومی از سر گرفت اما تعداد کمی از کارگران به کار سابق خود بازگشتند و هم اکنون حدود ۱۰۰کارگر تعدیلی در بیرون از پتروشیمی پیگیر بازگشت به کار هستند. 

در این زمینه یکی از کارگران تعدیلی ارغوان گستر گفت: در این ۱۷ ماه که بیکار شده‌ام در جستجوی کار به واحدهای صنعتی و خدماتی زیادی مراجعه کرده‌ام اما به دلیل شرایط سنی‌ام، تا این لحظه هیچ کاری برای من و سایر همکارانم پیدا نشده است. 

او گفت: درحالی من و سایر همکارانم به دنبال ایجاد شرایط برای بازگشت به کار هستیم که مسئولان در جلسات مختلف وعده بازگشت به کار کارگران تعدیلی را مطرح می‌کنند.

او با بیان اینکه شرایط معیشتی خوبی ندارد، گفت: برخی همکاران که توانایی مالی بهتری دارند به دستفروشی و مسافرکشی مشغول کار به شده‌اند اما برخی دیگر به دلیل ناتوانی مالی همچنان بیکار هستند. در عین حال از نتایج آزمون استخدامی که به صورت فرمالیته (ظاهرسازی) از ما کارگران اخراجی ارغوان گستر گرفته شد، نیز هیچ اطلاعاتی در دست نیست و مشخص نشد چه کسانی پذیرفته و یا مردود شدند.

طبق اظهارات وی؛ خواسته کارگران تعدیل شده پتروشیمی ارغوان گستر با ۵ تا ۱۰سال سابقه کار، بازگشت به کار سابق تا رسیدن به شرایط قانونی ترک کار و سن بازنشستگی است.

 

