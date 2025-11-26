۶۷ کارگر در مازندران در هفت ماه ابتدای امسال جان باختند/ فوت یک زن

به گزارش ایلنا، علی عباسی با اشاره به اینکه از مجموع این فوتی‌ها، ۶۶ نفر مرد و یک زن هستند، افزود: از میان این موارد، ۴۷ نفر متاهل و مابقی مجرد بوده‌اند.

وی همچنین گفت: سقوط از بلندی با ۴۲ مورد بیشترین علت مرگ ناشی از حوادث کار بوده و پس از آن برخورد با جسم سخت با ۱۰، برق‌گرفتگی با ۹ و سایر عوامل با ۶ مورد قرار دارند

عباسی اشاره کرد: در شش ماهه امسال، بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث کار در ماه مرداد با ۱۶ مورد ثبت شده است، در حالی که کمترین موارد در فروردین ماه با ۴ فوتی گزارش شده است.

وی ادامه داد: شهرستان ساری با ۱۲، آمل با ۹ و بابل با ۶ مورد بیشترین تلفات را داشته‌اند و بهشهر و محمودآباد هر کدام با یک فوتی کمترین آمار را گزارش کردند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران تصریح کرد: بیشترین فوتی‌ها مربوط به گروه سنی ۲۱ تا ۳۰ سال با ۱۵ نفر و کمترین به افراد بالای ۶۱ سال با ۵ نفر اختصاص دارد.

وی در ادامه درباره آمار مصدومان حوادث ناشی از کار در هفت ماهه نخست سال جاری نیز گفت: در این مدت ۴۹۸ نفر شامل ۴۶۲ مرد و بقیه زن به دلیل مصدومیت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم نیز نسبت به سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.

وی تأکید کرد: رعایت استانداردها، آموزش ایمنی و اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش حوادث کار است.

