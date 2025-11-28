سهمیه وام بازنشستگان کارگری تا پایان سال چقدر است؟/ جزئیات پرداخت

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه‌های اخیر مشکلات بازنشستگان در حوزه پرداخت وام ضروری رو به فزونی گذاشته است.

علی دهقان‌کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با اشاره به مشکل وام بازنشستگان کارگری اظهار کرد: قرار ما این بود که با همکاری سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه به صورت ماهانه و طبق مصوبه هیات امنای این سازمان و قول مسئولان، بیش از ۴۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر در سراسر کشور مشمول دریافت وام ضروری شوند. سهمیه ۵۰۰ هزار نفری برای سال ۱۴۰۴ برای پرداخت وام به بازنشستگان تامین اجتماعی کل کشور تعیین شده بود که باید تا پایان سال پرداخت شود.

دهقان‌کیا اضافه کرد: باتوجه به مشکلات و محدودیت‌های به وجود آمده مالی، ما حدود ۵۰ درصد سهمیه وام بازنشستگان تامین اجتماعی را باتوجه به برآوردها دریافت خواهیم کرد. یعنی به جای آنکه وام‌ها هر ماه به ۴۰ هزار نفر ارائه شود، هر دوماه یک بار واریز می‌شود. البته در این حوزه از نظر تعداد پرداخت ماهانه پیشرفت داشتیم زیرا تا سال گذشته سهمیه به جای ۴۰ هزار نفر، ۳۰ هزار نفر بود. در هر حال، در سال گذشته بیش از ۶۰ درصد سهمیه مصوب شده موفق به دریافت وام شدند.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: احتمالا در ماه آذر پرداخت وام خواهیم داشت و دوباره در همین ماه ثبت نام جدیدخواهیم داشت. برای ثبت نام وام ماه آذر هنوز چیزی اعلام نشده و ما منتظر اعلام از سوی مسئولان برای بازکردن ثبت نام در سایت کانون بازنشستگان هستیم.

این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: بخشی از سهمیه ۴۰ هزار نفری وام از کانال معرفی نمایندگان مجلس به خود سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و مابقی سهمیه کانون‌هاست. در تهران این سومین مرحله از ثبت نام وام است که افراد ثبت نام کننده دریافت می‌کنند. از ابتدای سال در شهر تهران تاکنون ۲۰ هزار فقره وام پرداخت شده است. برای کل کشور با این روند تا پایان سال ۲۵۰ هزار فقره وام به بازنشستگان اعطا می‌شود که اگر در ادامه سال وضعیت بانک رفاه بهبود یابد، احتمال این وجود که زودتر از دو ماه یکبار، به بازنشستگان وام دهند و رقمی بیش از ۲۵۰ هزار فقره وام در مجموع داده شود. ما امیدواریم به سطح پوشش بیش از ۶۰ درصدی مانند سال گذشته برسیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر آقای للگانی مدیرعامل بانک رفاه به ما در جهت بهبود شرایط و افزایش وام‌ها کمک کرده‌اند و از ایشان بابت تلاش‌شان در این زمینه قدردانی می‌کنیم، اما بازنشستگان انتظاراتی در بحث شرایط تخصیص وام دارند. مدیرعامل بانک رفاه، علاوه بر وام، سهمیه‌هایی را نیز برای افراد دارای بیماری‌های خاص که از سوی کانون‌های بازنشستگی معرفی می‌شوند، مشخص کردند. برای مثال، به‌منظور حمایت از بازنشستگان دارای بیماری خاصِ معرفی شده از سوی کانون‌ها، وام ۱۰۰ میلیون تومانی در تعداد محدود ارائه می‌شود که فعلا تعداد این وام‌ها اندک است.

دهقان‌کیا در پایان، با اشاره به مشکلات درمانی بازنشستگان اظهار کرد: ما مذاکراتی پیرامون بهسازی تجهیزات بیمارستانی و ضرورت حمایت از نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص جذب شده در مراکز ملکی تامین اجتماعی با مدیران سازمان تامین اجتماعی داشتیم تا بتوانیم خلاء کمبود نیرو در این مراکز ملکی را که سرمایه بازنشستگان هستند، پر کنیم. قانون الزام که در سال ۱۳۶۸ تصویب شده، هنوز آیین نامه اجرایی دقیق ندارد تا بازنشسته بتواند بدون فرانشیز درمان خود را دریافت کند، ما در تلاش هستیم تا این رویه را اصلاح کنیم.

