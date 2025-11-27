خبرگزاری کار ایران
نگرانی کارگران فضای سبز شهرداری شوش از آلودگی هوا/ به ما ماسک‌های فیلتردار بدهند

کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری شوش می‌گویند: آلودگی هوا سلامت همکارانی را که در فضای باز کار می‌کنند به شدت در معرض تهدید قرار داده است.

یکی از کارگران خدماتی شهرداری شوش، به خبرنگار ایلنا گفت: کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری‌ها به دلیل ماهیت خدماتی شغل‌شان باید همیشه در محل کار خود حضور داشته باشند و به همین دلیل ما کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری شوش حتی در روزهای هشدار و بحرانی آلودگی هوا که عموم مردم تعطیل هستند، مشغول به کار هستیم. 

این کارگر تأکید کرد: در شرایطی که آلودگی هوا در شهر شوش از کنترل خارج شده است، حداقل وظیفه شهرداری به عنوان کارفرما، تجهیز کارگران با ماسک‌های فیلتردار است که به طور خاص برای شاغلان فضای باز طراحی شده است. 

این کارگر خدماتی شهرداری شوش با بیان اینکه حتی اقدامات بازدارنده‌ای همچون استفاده از ماسک‌های تنفسی نمی‌تواند در درازمدت عوارض ناشی از تنفس هوای آلوده را جبران کند، گفت: چنانچه مسئولان فکری به حال بهبود هوای کشور نکنند، در آینده بخش قابل توجهی از این کارگران یا دچار مرگ زودرس شده یا باید دوران بازنشستگی‌شان را در مراکز درمانی سپری کنند. 

او با اشاره به اینکه درحال حاضر هیچ قانونی برای تغییر شرایط کار کارگران در روزهای آلوده وجود ندارد، افزود: در این شرایطی که آثار آلاینده‌های محیطی بر سلامت جسم و روان کارگران فضاهای سبز و خدماتی شهری، انکار ناشدنی‌ست، ما کارگران شهرداری شوش، نگران فرزندان دانشجو و دانش آموز خود هستیم که دراین روزهایی که شاخص آلودگی هوا به بالاترین حد رسیده همچنان باید در مدارس محل تحصیل خود حاضر  شوند. بنابراین انتظار داریم مسئولان فکری برای بهبود وضعیت هوای آلوده کشور بکنند.

 

