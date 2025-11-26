به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی انتشار خبری در برخی رسانه‌ها، مبنی بر صدور ۸ هزار ویزای کار برای کارگران افغانستانی، ابهاماتی پیرامون تعداد دقیق ویزاهای صادر شده و فرایند اجرایی آن شکل گرفت. بررسی‌ها نشان داد که آمار ۸ هزار صرفاً مربوط به درخواست‌های واصله بوده و این عدد روزانه در حال تغییر است. برای روشن شدن ابعاد موضوع و اخذ جزئیات رسمی، با علی باقری، سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، گفتگو کردیم.

علی باقری در خصوص خبر صدور ۸ هزار ویزای کار برای کارگران افغانستان توضیح داد که این عدد تنها مربوط به تعداد درخواست‌های واصله است و نه ویزاهای صادر شده.

وی گفت: در مقطعی ۸ هزار درخواست واصل شده که هم‌اکنون در حال رسیدگی هستند؛ بخشی از این درخواست‌ها تایید شده، بخشی برای اصلاح به کارفرما بازگردانده شده و برخی نیز رد شده‌اند.

باقری تأکید کرد که «آمار روزانه در حال تغییر است و نمی‌توان روی یک عدد ثابت مانور داد.»

سقف ۲۰۰ هزار نفری رسانه‌ای شده، اما متغیر است

سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی افزود که سقف ویزاهای قابل صدور تا ۲۰۰ هزار نفر تعیین شده است و فرایند صدور بر اساس نیاز داخلی کشور، مشاغل مجاز و مناطق مشخص انجام می‌شود.

وی در مورد این سقف گفت: برخی اعداد مانند ۲۰۰ هزار در برخی مصاحبه‌ها رسانه‌ای شده‌اند، اما اعلام این رقم به عنوان سقف رسانه‌ای صحیح نبوده است. هر تعداد ویزا که بر اساس نیاز داخلی و مشاغل مجاز تایید شود، صادر خواهد شد و این عدد ممکن است هر روز تغییر کند؛ ممکن است ۱۰۰ هزار ویزا پُر شود یا حتی به سقف تعیین‌شده هم نرسد.

باقری درباره جزئیات فرایند صدور ویزا توضیح داد که «درخواست‌های ثبت شده شامل سه دسته هستند: تأیید شده، برگشت برای اصلاح و تکمیل مدارک، و رد شده. این روند تا پایان ادامه دارد و به طور روزانه این درخواست‌ها بررسی و رسیدگی می‌شوند».

الزامات کارفرما برای جذب کارگر خارجی

باقری در مورد شرایط صدور ویزای کار برای کارگران افغانستان تأکید کرد که کارفرما، چه حقیقی و چه حقوقی، ابتدا در سامانه ثبت‌نام می‌کند، مدارک و تعهدنامه مفصل خود را بارگذاری کرده و پس از تکمیل ثبت‌نام، می‌تواند برای کارگر درخواست ویزای کار ارائه دهد.

وی تصریح کرد: انتخاب کارگر بر عهده کارفرما است و کارفرما می‌تواند برای کارگر جدیدی که پیدا کرده یا برای کارگر قدیمی خود که می‌خواهد او را به ایران و سر کار سابق بازگرداند، ثبت‌نام کند.

وی افزود که مشاغل و استان‌ها محدود و طبق ضوابط مشخص شده‌اند و تمامی مدارک پس از بررسی و تأیید، به دفتر کنسولی وزارت خارجه و نهایتاً نمایندگی ایران ارسال می‌شود تا ویزا صادر شود.

کارگران مجاز بیمه تأمین اجتماعی می‌شوند

سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی تصریح کرد که کارگر افغانستانی پس از دریافت ویزای کاری و ورود به کشور، با دریافت دفتر کفالت و کارت کارگری، از نظر قانونی به عنوان نیروی کار مجاز شناخته می‌شود.

وی تأکید کرد «کارفرما موظف است کارگر را بیمه تأمین اجتماعی و بیمه حوادث کند و حقوق قانونی او را پرداخت نماید؛ به این ترتیب، این کارگر مشابه کارگر ایرانی خواهد بود.»

باقری در پایان تأکید کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توصیه می‌کند کارفرماها مطابق مشاغل تعریف‌شده و مدارک ارائه شده اقدام کنند و افراد را در شغل دیگری به کار نگیرند، زیرا بازرسی کار با این تخلف برخورد و جریمه خواهد کرد.

وی در پایان افزود: اولویت با جذب نیروی کار ایرانی است و در صورت‌ عدم امکان یافتن کارگر مناسب، کارفرما می‌تواند به سراغ کارگر خارجی برود.

