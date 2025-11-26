برخی کارگران مجتمع تیتانیوم کهنوج در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه مشکلات خود خبر دادند. تفاوت و نابرابری از لحاظ حقوق و مزایا در بین کارگران، مشکلات زیادی برای آن‌ها به وجود آورده است.

یکی از کارگران مجتمع تیتانیوم کهنوج در خصوص مشکلات خود و همکارانش گفت: چندین سال است ما کارگران از مسئولان شرکت درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی داریم اما متاسفانه هیچ تغییری در شرایط شغلی و محیط کار ما ایجاد نشده؛ در نتیجه ما کارگران روز دوم آذر ماه برای ساعاتی اعتراض صنفی برگزار کردیم.

این کارگر گفت: مهمترین مشکل حال حاضر ما کارگران مجتمع تیتانیوم کهنوج بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و مزایای اضافه کاری است.

به گفته وی؛ حقوق برخی کارگران مجتمع تیتانیوم کهنوج، حداقلی است و برخی دیگر از حقوق و مزایا و اضافه کاری بالایی برخوردارند.

او تاکید کرد:وقتی در یک محیط و کارگاه کار می‌کنیم و می‌بینیم که برخی همکارانمان از انواع مزایای مزدی و رفاهی بهره‌مند هستند و برخی دیگر این مزایا را نمی‌گیرند یا اگر می‌گیرند بسیار کم است، این موضوع انگیزه کارگران را برای ادامه کار پایین می‌آورد. بنابراین از مسئولان مجتمع تیتانیوم کهنوج درخواست پیگیری و احقاق مطالبات‌مان را داریم.

انتهای پیام/