غیرفعالسازی کاربری برخی آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد +جزئیات
سازمان آموزش فنیوحرفهای آزاد، اعلام کرد: غیرفعالسازی کاربری آموزشگاههای فنیوحرفهای آزاد فاقد کد شناسه یکتا در سامانه ملی مجوزها در حال انجام گیری است.
به گزارش ایلنا، سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در راستای تقویت نظام امنیت، هوشمندسازی و ساماندهی مراکز آموزشی آزاد، اعلام کرد: تمامی آموزشگاههای فاقد کد شناسه ملی یکتا از طریق درگاه ملی مجوزها شناسایی و در سامانه کاربری غیرفعال میشوند.
بر پایه اطلاعیهای صادره از سوی دفتر مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی، مقرر شده است که اداراتکل آموزش فنیوحرفهای استانها، نسبت به آگاهسازی آموزشگاههای زیرمجموعه در این زمینه اقدام کرده و بررسیهای لازم را در زمان درخواستهای مجوز یا تمدید آن انجام دهند.
همچنین در این بخشنامه تأکید شده است که ورود، احراز هویت و ثبت درخواست از سوی آموزشگاهها صرفاً با دارا بودن «کد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها» امکانپذیر بوده و مراکز فاقد این شناسه در مسیر فعالیتهای اداری و ارتباطی از طریق پرتال سازمان مسدود خواهند شد.
این اقدام با هدف ارتقای شفافیت، مقابله با تخلفات احتمالی و بهروزرسانی دادههای سامانه ملی آموزشگاههای آزاد در سطح کشور انجام میشود.