معوقات مزدی ۵۰ کارگر معدن مس «جانجا» در نیمروز

نزدیک به ۵۰ کارگر شاغل در معدن مس «جانجا» چندین ماه معوقات مزدی طلبکارند.

یک منبع کارگری در استان سیستان و بلوچستان به خبرنگار ایلنا، گفت: کارگران معدن مس «جانجا »از طریق یک شرکت پیمانکاری در شهرستان نیمروز در استان سیستان وبلوچستان مشغول به کارند. 

براساس اظهارتی که به نقل از کارگران این واحد معدنی در اختیار ایلنا قرار گرفته است؛ در حال حاضر حدودا ۵۰ کارگر در این واحد مشغول کارند و به صورت مشخص این کارگران بابت ۴ تا ۶ ماه دستمزد طلبکارند. 

بنا بر ادعای کارگران، شرکت پیمانکاری به دلیل کمبود نقدینگی، توان پرداخت به موقع مزد آنان و سایر هزینه‌های جانبی را ندارد و در نتیجه کارگران هم اکنون با مشکل مالی مواجه هستند. 

معدن مس «جانجا» در ۲۱۰ کیلومتری شمال زاهدان و در محدوده شهرستان نیمروز سیستان و بلوچستان، یک معدن در تراز جهانی به شمار می‌رود و ذخایر بالای طلا و مس دارد. 

