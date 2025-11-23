خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو هفته بستری در بیمارستانی در عراق/ کارگر کرمانشاهی مهاجر جان باخت

دو هفته بستری در بیمارستانی در عراق/ کارگر کرمانشاهی مهاجر جان باخت
کد خبر : 1717894
لینک کوتاه کپی شد.

کارگر کرمانشاهی که حدود دو هفته پیش بر اثر حادثه برق گرفتگی در اقلیم کردستان عراق به شدت زخمی شده بود، روز گذشته در بیمارستان جان باخت.

یک منبع کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: یک کارگر کرمانشاهی به نام «پوریا شیخ پور» که حدود دو هفته پیش  حین انجام کار در اقلیم کردستان عراق بر اثر برق گرفتگی دچار سوختگی 85 درصدی شده بود، روز گذشته (شنبه یکم آذرماه) بعد از گذشت حدود دو هفته به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستانی در عراق جان باخت. 

طبق اظهارت وی، مرحوم شیخ‌پور اهل اسلام آبادغرب  در استان کرمانشاه بود که برای کار به اقلیم کردستان مهاجرت کرده بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب