دو هفته بستری در بیمارستانی در عراق/ کارگر کرمانشاهی مهاجر جان باخت
کارگر کرمانشاهی که حدود دو هفته پیش بر اثر حادثه برق گرفتگی در اقلیم کردستان عراق به شدت زخمی شده بود، روز گذشته در بیمارستان جان باخت.
یک منبع کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: یک کارگر کرمانشاهی به نام «پوریا شیخ پور» که حدود دو هفته پیش حین انجام کار در اقلیم کردستان عراق بر اثر برق گرفتگی دچار سوختگی 85 درصدی شده بود، روز گذشته (شنبه یکم آذرماه) بعد از گذشت حدود دو هفته به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستانی در عراق جان باخت.
طبق اظهارت وی، مرحوم شیخپور اهل اسلام آبادغرب در استان کرمانشاه بود که برای کار به اقلیم کردستان مهاجرت کرده بود.