حقوق همه بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شد/ انتقاد مستمریبگیران از تاخیر
تا پایان روز گذشته، حقوق همه بازنشستگان و مستمریبگیران صندوق تامین اجتماعی واریز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تا پایان روز گذشته (اول آذر)، حقوق همه بازنشستگان و مستمریبگیران صندوق تامین اجتماعی واریز شده است.
پرداخت حقوق آبان بازنشستگان تامین اجتماعی از بیست و هشتم آبان آغاز شد و تا اول آذر ادامه یافت.
بازنشستگان کارگری از تاخیر در پرداخت حقوقها انتقاد دارند و میگویند: سال گذشته پرداختها از بیستم ماه آغاز میشد حالا به روزهای آخر ماه افتاده و حتی گاهی به ابتدای ماه بعد هم میرسد.
آنها این روند را موجب اختلال در زندگی خود میدانند و تاکید دارند حقوق حداقلی بایستی سر وقت و به موقع پرداخت شود.