خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حقوق همه بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شد/ انتقاد مستمری‌بگیران از تاخیر

حقوق همه بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شد/ انتقاد مستمری‌بگیران از تاخیر
کد خبر : 1717887
لینک کوتاه کپی شد.

تا پایان روز گذشته، حقوق همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی واریز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تا پایان روز گذشته (اول آذر)، حقوق همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی واریز شده است.

پرداخت حقوق  آبان بازنشستگان تامین اجتماعی از بیست و هشتم آبان آغاز شد و تا اول آذر ادامه یافت.

بازنشستگان کارگری از تاخیر در پرداخت حقوق‌ها انتقاد دارند و می‌گویند: سال گذشته پرداخت‌ها از بیستم ماه آغاز می‌شد حالا به روزهای آخر ماه افتاده و حتی گاهی به ابتدای ماه بعد هم می‌رسد.

آن‌ها این روند را موجب اختلال در زندگی خود می‌دانند و تاکید دارند حقوق حداقلی بایستی سر وقت و به موقع پرداخت شود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب