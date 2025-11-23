به گزارش خبرنگار ایلنا، تا پایان روز گذشته (اول آذر)، حقوق همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی واریز شده است.

پرداخت حقوق آبان بازنشستگان تامین اجتماعی از بیست و هشتم آبان آغاز شد و تا اول آذر ادامه یافت.

بازنشستگان کارگری از تاخیر در پرداخت حقوق‌ها انتقاد دارند و می‌گویند: سال گذشته پرداخت‌ها از بیستم ماه آغاز می‌شد حالا به روزهای آخر ماه افتاده و حتی گاهی به ابتدای ماه بعد هم می‌رسد.

آن‌ها این روند را موجب اختلال در زندگی خود می‌دانند و تاکید دارند حقوق حداقلی بایستی سر وقت و به موقع پرداخت شود.

