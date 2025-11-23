خبرگزاری کار ایران
اطلاعیه آتیه سازان حافظ در مورد بیمه تکمیلی بازنشستگان کارگری

اطلاعیه آتیه سازان حافظ در مورد بیمه تکمیلی بازنشستگان کارگری
آتیه سازان حافظ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ آماده ازسرگیری کامل خدمات براساس توافق حاصل شده با کانون عالی تأمین اجتماعی است

به گزارش ایلنا، پیرو انتشار ماجرای قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در مهلت قانونی قرار داد قبلی بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی هیچگونه توقفی در ارائه خدمات رخ نداده و معرفی‌نامه‌های آنلاین تا آخرین لحظات قرارداد (ساعت ۲۴ روز ۳۰ آبان) صادر شده است 

این شرکت تأکید می‌نماید که با تمامی زیرساخت‌های الکترونیک و شبکه گسترده مراکز درمانی طرف قرارداد وشعب و نمایندگی سراسر کشور، آماده ازسرگیری کامل خدمات براساس توافق حاصل شده با کانون عالی تأمین اجتماعی است 

درشرکت آتیه سازان حافظ تمام تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا براساس توافق انجام شده با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی درهمان لحظه، کلیه خدمات بیمه تکمیلی درمان را فعال سازد تا بازنشستگان وخانواده‌های آن‌ها بدون دغدغه و آرامش خاطر ازجهت جبران خسارت هزینه‌های درمان در قالب بیمه تکمیلی پیگیر امور درمانی خود گردند

 

