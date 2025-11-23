اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی در مورد بیمه تکمیلی بازنشستگان

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روابط عمومی تامین اجتماعی آمده است:

«قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، مابین شرکت بیمه‌گر و کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران منعقد می‌شود و سازمان تامین اجتماعی هیچ نقشی در فرآیند فراخوان، مناقصه و قرارداد مذکور ندارد و این سازمان هر ساله و بر اساس تصمیمات داخلی، بخشی از سهم پرداختی بازنشستگان و مستمری‌بگیران را بر عهده گرفته و پرداخت می‌کند.

پس از انتشار فراخوان انتخاب شرکت بیمه‌گر توسط کانون عالی بازنشستگان؛ شرکت بیمه‌ی تعیین شده توسط کانون، خواستار افزایش غیرمتعارفی در سهم بیمه پرداختی بازنشستگان نسبت به نرخ سال گذشته (قرارداد جاری) شده است.

در ادامه این اطلاعیه یادآوری شده است که؛ ضمن تاکید بر این نکته که قرارداد مذکور مابین کانون عالی بازنشستگان و شرکت بیمه گر منعقد می شود و این سازمان در انتخاب شرکت بیمه‌گر و فرآیند مناقصه و مواردی نظیر مبلغ و نرخ و... نقش و مداخله‌ای ندارد، سازمان تامین اجتماعی به منظور صیانت از منابع بیمه‌شدگان،بازنشستگان و مستمری‌بگیران و ارتقای خدمات درمانی ایشان، تلاش کرده است تا توافقی منطقی، با نرخ متعارف و عادلانه و در راستای تامین منافع و صلاح بازنشستگان در اسرع وقت میان طرفین قرارداد حاصل شود.

همچنین در صورت عدم حصول توافق یا تاخیر در این زمینه، اقدامات لازم برای استمرار ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی پیش‌بینی شده و سازمان آمادگی دارد در جهت اجرای قانون الزام، در بستری و کلیه خدمات جراحی بازنشستگان عزیز اقدام و زمینه ارائه خدمات در بیمارستان‌های ملکی سازمان و دانشگاهی را به صورت ویژه فراهم کند.

ضمناً برای آن دسته از افرادی که نوبت و موعد انجام خدمات درمانی ایشان فرارسیده باشد، اعمال جراحی و خدمات درمانی ضروری، در مراکز ملکی سازمان به صورت خارج از نوبت انجام می‌شود.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند».

