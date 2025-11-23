خبرگزاری کار ایران
کارگران ابنیه فنی تراورس تهران در گفتگو با ایلنا:

تجهیزات و حقوق مناسب نداریم/ خودمان سماور خریدیم!

تجهیزات و حقوق مناسب نداریم/ خودمان سماور خریدیم!
کد خبر : 1717513
جمعی از کارگران ابنیه فنی تراورس تهران با اشاره به مشکلات معیشتی، کمبود امکانات، ضعف بیمه، نبود لباس کار مناسب و عدم برخورداری از مزایای قانونی؛ خواستار رسیدگی جدی شرکت راه‌آهن به شرایط دشوار خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران ابنیه فنی تراورس تهران با اشاره به شرایط دشوار شغلی خود، خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی، ایمنی شغلی و اصلاح ساختار پیمانکاری در مجموعه محل کار خود شدند. 

یکی از این کارگران به ایلنا گفت: مهم‌ترین مشکل ما، پایین بودن حقوق و پرداخت‌های نامنظم است. علاوه بر اینکه میزان حقوق با سختی کار تناسب ندارد، گاهی با تأخیر هم پرداخت می‌شود. 

وی  درباره موضوع لباس کار که مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد می‌کند، گفت؛  لباس کار یا کفش ایمنی را گاهی با هزینه شخصی تهیه کنیم. بارها درخواست لباس کار و کفش  مناسب و ایمن داده‌ایم اما پیمانکاران پاسخگو نیستند. 

او افزود: آخرین بار کسی یادش نیست کی لباس کار و کفش ایمنی از پیمانکار گرفته است.  دستکش سالی یک بار می‌دهند که آنهم اغلب کارگران از رو زمین برداشته یا از سایر کارگران همانند «سوزن بان‌ها» می گیرند. 

یکی دیگر از کارگران با تأکید بر نبود امکانات مناسب گفت: هزینه یک وعده غذای گرم به کارگران داده نمی‌شود. وقتی خود کارگر غذا از منزل می‌آورد در محل کار حتی یک یخچال برای نگهداری غذا یا اجاق گاز برای گرم کردن غذا وجود ندارد. همچنین خیلی از همکاران در طول روز برای رفع خستگی شدید نیاز به نوشیدن چای دارند که برای آن امکانات مناسبی نیست و حتی سماور توسط خودِ کارگران خریداری وبه محل کار آورده شده است. 

او درباره بیمه تکمیلی خود و همکارانش نیز گفت: بیمه درمانی ما عملاً ناکارآمد است. وقتی حادثه‌ای برای کارگر اتفاق می‌افتد، نه خدمات درمانی خوبی دریافت می‌کنیم و نه شرکت پیمانکاری پیگیر درمان و غرامت می‌شود. در واقع در بحثبیمه تکمیلی که باید درصدی کارفرما پرداخت کند و درصدی پرسنل، کل مبلغ از حقوق کارگران کسر می‌شود.

این کارگر با اشاره به محرومیت از مزایای رفاهی تأکید کردند: در بسیاری از ادارات یا شرکت‌ها، به کارگران بن کارگری، پاداش مناسبتی ورفاهی یا سبد کالا تعلق می‌گیرد اما ما هم چنین مزایایی دریافت نکرده‌ایم. وقتی درخواست می‌کنیم، پاسخ می‌دهند که شرکت پیمانکاری توان پرداخت ندارد و راه آهن هم نظارت نمی‌کند.

 

