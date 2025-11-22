خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اتفاقی که در واحدهای مختلف تکرار می‌شود؛

جراحت جدی یک کارگر «هیرمن شیمی» بر اثر سقوط در مخزن روغن تصفیه

جراحت جدی یک کارگر «هیرمن شیمی» بر اثر سقوط در مخزن روغن تصفیه
کد خبر : 1717406
لینک کوتاه کپی شد.

کارگر یکی از کارخانه‌های مستقر در شهرک صنعتی ایوانکی گرمسار بر اثر حادثه کار مصدوم شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری در گرمسار اعلام کرد یک کارگر روز گذشته (سی‌ام آبان) حین کار در ارتفاع مخزن تانکر روغن تصفیه دوم در کارخانه «هیرمن شیمی » از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی ایوانکی به پایین (داخل مخزن) سقوط کرد و با جراحت بسیار جدی مواجه شد. 

وی ادامه داد: به‌دلیل ارتفاع محل سقوط، کار خروج وی از محل به سختی صورت گرفت و مصدوم جهت انتقال به بیمارستان و انجام مداوا به پرسنل اورژانس تحویل داده شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب