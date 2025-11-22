جراحت جدی یک کارگر «هیرمن شیمی» بر اثر سقوط در مخزن روغن تصفیه

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری در گرمسار اعلام کرد یک کارگر روز گذشته (سی‌ام آبان) حین کار در ارتفاع مخزن تانکر روغن تصفیه دوم در کارخانه «هیرمن شیمی » از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی ایوانکی به پایین (داخل مخزن) سقوط کرد و با جراحت بسیار جدی مواجه شد.

وی ادامه داد: به‌دلیل ارتفاع محل سقوط، کار خروج وی از محل به سختی صورت گرفت و مصدوم جهت انتقال به بیمارستان و انجام مداوا به پرسنل اورژانس تحویل داده شد.

