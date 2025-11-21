اتحادیه جهانی کارگری خواستار تقویت حقوق سندیکایی در اندونزی شد
اتحادیه جهانی کارگری از رئیسجمهور اندونزی خواست با اصلاحات قانون کار و تقویت گفتوگوی اجتماعی، حقوق کارگران و نهادهای دموکراتیک را تضمین کند.
به گزارش ایلنا به نقل از (ITUC)، دبیرکل اتحادیه جهانی کارگری، لوک ترایانگل، همراه با دبیرکل منطقه آسیا و اقیانوسیه این اتحادیه، شویّا یوشیدا، در دیداری با رئیسجمهور اندونزی، پرابوو سوبیانتو، نگرانیهای خود را درباره وضعیت حقوق کارگران و نهادهای دموکراتیک این کشور مطرح کردند.
ترایانگل در این دیدار تأکید کرد: «صحبت کردن کافی نیست؛ اقدامات عملی برای حفاظت از حقوق اساسی کارگران و تقویت گفتوگوی اجتماعی ضروری است.» وی همچنین بر اهمیت تعهد به نهادهای دموکراتیک و مشارکت کامل اتحادیههای مستقل در فرآیندهای تصمیمگیری تأکید کرد.
اتحادیه جهانی کارگری از دولت اندونزی خواست اصلاحات لازم در قانون کار، به ویژه پس از محدودسازی قانون جنجالی «Omnibus»، را با رعایت استانداردهای بینالمللی کار و تقویت حقوق سندیکایی انجام دهد. همچنین این اتحادیه بر ضرورت گفتوگوهای اجتماعی فراگیر و شفاف حول قانون کار جدید تأکید کرده است.
در بیانیه این اتحادیه، اصلاحات قانونی و مالیاتی برای سرمایهگذاری در بهداشت، آموزش و حمایتهای اجتماعی و تلاش اندونزی برای ایفای نقش رهبری در منطقه، به ویژه در حمایت از بازگرداندن دموکراسی در میانمار، به عنوان اولویتهای اصلی ذکر شده است.
اتحادیه جهانی کارگری همچنین حمایت کامل خود را از اتحادیههای اندونزیایی، برای تحقق حقوق کارگران و ارتقای شرایط کاری، اعلام کرده است.