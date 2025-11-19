وقتی رفت و آمد «ناامن» است/ مرگ یک کارگر پیمانکاری عسلویه در حادثه تصادف
وحید غلامی از نیروهای واحد فیکس پالایشگاه ششم که چهار فرزند خردسال دارد، پس از طی مسافت چندصد کیلومتری از اصفهان به عسلویه، در محور پدافند پرک دچار واژگونی خودرو شد و جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، بار دیگر مسیرهای طولانی و ناایمن رسیدن به محل کار در پارس جنوبی مرگ آفرید. شامگاه ۲۷ آبان، وحید غلامی از نیروهای واحد فیکس پالایشگاه ششم که چهار فرزند خردسال دارد، پس از طی مسافت چندصد کیلومتری از اصفهان به عسلویه، در محور پدافند پرک دچار واژگونی خودرو شد و جان خود را از دست داد. آرمان لیموچی، همکار همراه او، مجروح شده و اکنون در بیمارستان کنگان تحت درمان است.
کارگران شاغل در پارس جنوبی این حادثه را ادامه زنجیره تراژدیهایی میدانند که ریشه آن را در «بیتوجهی به مطالبه قدیمی کارگران پیمانکاری» میبینند: تأمین بلیت هواپیما برای ترددهای طولانی و پرخطر. به گفته آنان، این خواسته بارها در تجمعات و مکاتبات مطرح شده اما هنوز تصمیمی عملی اتخاذ نشده است.
این حادثه در حالی رخ میدهد که ۳۰ شهریور امسال نیز هادی آریاوند، کارگر ۳۸ ساله، هنگام حرکت به سمت محل کار در سانحه رانندگی جان باخته بود؛ موضوعی که نگرانیها درباره ناایمنبودن سفرهای کاری کارگران پیمانکاری را تشدید کرده است.
کارگران تأکید میکنند در شرایطی که کارکنان رسمی با پروازهای منظم و ایمن تردد میکنند، نیروهای پیمانکاری ناچارند ساعتهای طولانی گاهی تا ۲۰ ساعت در جادههای پرخطر رانندگی کنند.