به گزارش ایلنا، سقوط آسانسور در ساختمان عمارت شهرداری قائم شهر در استان مازندران، مصدومیت ۴ نفراز کارکنان را به دنبال داشت.

براساس اعلام مدیر روابط عمومی شهرداری قائم‌شهر، این حادثه روز گذشته برای ۴ تن از کارکنان شهرداری قائم شهر در طبقه دو ساختمان شش طبقه شهرداری اتفاق افتاده است.

رضا نادعلی در این مورد گفت: چهار تن از کارکنان شهرداری قائم‌شهر در حال استفاده از آسانسور بودند که به یکباره کابین آسانسور از ارتفاع طبقه دوم به طبقه یک سقوط کرد.

وی اضافه کرد: براثر این حادثه، یک نفر سرپایی و مابقی از ناحیه دست، پا و کمر مصدوم و به بیماستان منتقل شدند.

انتهای پیام/