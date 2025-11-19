خبرگزاری کار ایران
مصدومیت ۴ نفر از کارکنان شهرداری قائم‌شهر در حادثه سقوط آسانسور

بر اثر سقوط آسانسور در ساختمان عمارت شهرداری قائم شهر، ۴ نفراز کارکنان مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، سقوط آسانسور در ساختمان عمارت شهرداری قائم شهر در استان مازندران، مصدومیت ۴ نفراز کارکنان را به دنبال داشت. 

براساس اعلام مدیر روابط عمومی شهرداری قائم‌شهر، این حادثه روز گذشته برای ۴ تن از کارکنان شهرداری قائم شهر در طبقه دو ساختمان شش طبقه شهرداری اتفاق افتاده است. 

رضا نادعلی در این مورد گفت: چهار تن از کارکنان شهرداری قائم‌شهر در حال استفاده از آسانسور  بودند که به یکباره کابین آسانسور از ارتفاع طبقه دوم به طبقه یک سقوط کرد. 

وی اضافه کرد: براثر این حادثه، یک نفر سرپایی و مابقی از ناحیه دست، پا و کمر مصدوم و به بیماستان منتقل شدند.

 

