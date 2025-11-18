تأکید بهروز آذر بر ضرورت رویکردهای نوین در کارآفرینی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، "زهرا بهروز آذر"، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده امروز در رویداد هفته جهانی کارآفرینی ۱۴۰۴ که با تلاش وزارت کار در مجموعه تلاش برگزار شد با اشاره به تحولات جدید در عرصه کارآفرینی گفت: امروز کارآفرینان تنها با عینک اقتصادی به محیط کسب‌وکار نگاه نمی‌کنند، بلکه ارزش‌های اجتماعی نیز بخشی از راه‌اندازی هر کسب‌وکار شده است. بسیاری از مسائل اجتماعی وجود دارد که دولت‌ها در حل آن با محدودیت مواجه‌اند و بخش خصوصی نیز تمایلی برای ورود به آن ندارد؛ اما می‌توان با رویکرد کسب‌وکارمحور این مسائل را حل کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: سه رویکرد اصلی کارآفرینی» با ورود جوانان و نسل نو، از امسال به‌طور کامل وارد ادبیات و زیست‌بوم کارآفرینی کشور شود.

جوانان؛ صاحبان ذهن‌های بکر و ایده‌های ناب

بهروز آذر با تأکید بر نقش تعیین‌کننده جوانان در آینده کارآفرینی کشور گفت: جوانان بیش از همه ما می‌دانند که باید از محیط زیست، داشته‌های فرهنگی و جامعه‌ای که امروز با آسیب‌های اجتماعی مواجه است، محافظت کنیم. شما جوانان ذهن‌هایی بکر دارید و درگیر قالب‌های ذهنی قدیمی نشده‌اید. حضور شما می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد. نخبگان و خبرگان باتجربه نیز بر ضرورت بازنگری جدی در آموزش و ارتقای سطح کارآفرینی تأکید دارند.

دولت در کنار کارآفرینان

وی با اشاره به اقدامات دولت برای حمایت از زیست‌بوم کارآفرینی اظهار کرد: تلاش ما این است که همه عناصر موجود در این زیست‌بوم را کنار هم قرار دهیم. با کمک خود شما مسائل را شناسایی کرده و اقدامات اثرگذاری طراحی کرده‌ایم که مرحله‌به‌مرحله در حال عملیاتی شدن است.

به گفته او، موضوعاتی چون سیاست‌گذاری برای دوره‌های تنفس، تسهیل فضای کسب‌وکار و دیگر نیازهای مرتبط، اکنون به‌صورت تخصصی در حال پیگیری است.

توجه به زنان در سیاست‌گذاری‌های کارآفرینی

بهروز آذر بخش دیگری از سخنان خود را به لزوم توجه جدی به زنان اختصاص داد و گفت: در همه سیاست‌گذاری‌ها یک برش جنسیتی وجود دارد و موضوع زنان در همه این برنامه‌ها دیده شده است.

وی ضمن تبریک به حاضران و مشارکت‌کنندگان در برنامه، ابراز امیدواری کرد که سال آینده شاهد حضور گسترده‌تر کارآفرینان برتر زن در عرصه‌های مختلف باشیم.

