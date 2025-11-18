خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درجمع خبرنگاران مطرح شد؛

پاسخ وزیر کار در مورد حقوق کارمندان، کالابرگ و برگزاری جلسه شورایعالی کار

پاسخ وزیر کار در مورد حقوق کارمندان، کالابرگ و برگزاری جلسه شورایعالی کار
کد خبر : 1715822
لینک کوتاه کپی شد.

میدری در پاسخ به سوال ایلنا در رابطه با روند تشکیل جلسات شورایعالی کار گفت: جلسه شورای عالی کار روز گذشته با حضور اعضا و معاون روابط کار برگزار شد و مباحث مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری، وزیر کار، در جمع خبرنگاران در رابطه با تصمیمات دولت در رابطه با حقوق کارمندان، اقدامات دولت برای بنگاه‌های زیان‌ده و تشکیل جلسه شورایعالی کار به خبرنگاران پاسخ داد.

میدری در ابتدا در خصوص برنامه امروز گفت: هدف از برگزاری این رویداد، آغاز هفته کارآفرینی است. بنده این هفته را به همه کارآفرینان، به‌ویژه جوانان کارآفرین، تبریک می‌گویم. این جشنواره در واقع برای شناسایی کارآفرینان جوان برگزار شده است؛ همکاران ما طی بررسی‌هایی، گروهی از کارآفرینان جوان را شناسایی کرده‌اند و در این نشست یک‌روزه قصد داریم آنان را معرفی کنیم و همچنین مسائل و مشکلاتشان را دریافت و به وزارتخانه منتقل کنیم تا در صورت وجود موانع، بتوانیم آن‌ها را برطرف نماییم.

وی در رابطه با اقدامات دولت افزود: یکی از اقداماتی که دولت در این هفته آغاز کرده، مربوط به بنگاه‌هایی است که با مشکلاتی مواجه بوده‌اند. وزارت تعاون اسامی این واحدها را به دولت ارائه کرد و با دستور رئیس‌جمهور، کارگروهی متشکل از چهار عضو هیئت دولت شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون تشکیل شد تا موضوع این کارگاه‌هایی را که در تابستان سال گذشته دچار مشکل شده بودند و اطلاعات آن‌ها در اواخر مهر ماه استخراج و ارائه شد، به‌سرعت بررسی کنند. روز گذشته نیز جلسه‌ای در وزارت اقتصاد برگزار شد تا با استفاده از ابزارهای مختلف موجود، مشکلات این واحدها کاهش یابد.

وی در رابطه با کسورات بازنشستگی کارمندان گفت: همچنین در این هفته تصمیم گرفته شد که درباره نحوه کسورات بازنشستگی کارمندان دولت اطلاع‌رسانی انجام شود. از سال ۱۳۹۲ قانون تغییر کرده بود و اکنون لایحه‌ای به مجلس ارسال خواهد شد تا در این قانون تجدیدنظر صورت گیرد و کسورات شامل اضافه‌کاری و پرداخت‌های مستمر نیز بشود تا اختلاف میان حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی کارکنان کاهش یابد. این موضوع از مطالبات مهم کارکنان دولت بود که دولت با آن موافقت کرد و لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

وزیر کار در رابطه با کالابرگ افزود: درباره کالابرگ، همان دو پیشنهادی که پیش‌تر اعلام شده بود همچنان مطرح است؛ یکی ادامه روش قبلی و دیگری انتخاب بسته کالای مشخص با تخفیف. برای این روش دوم لازم است که با فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالا قرارداد منعقد شود تا متعهد به عرضه با قیمت مصوب باشند. فرایند آن اندکی متفاوت است و به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. نظرسنجی‌های لازم نیز انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تعدیل نیرو در برخی بنگاه‌ها در زمان جنگ گفت: در مورد وضعیت تعدیل نیرو در واحدهای اقتصادی، باید توضیح دهم که تعدیلات چند دسته بوده است. بخشی از تعدیل‌ها ماهیت فصلی داشته و در تابستان به‌خصوص در بخش خدمات رخ داده است که در سال گذشته نیز سابقه داشته و موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود. بخشی دیگر ناشی از تفاوت دستمزدها میان بخش خدمات و صنعت بوده که باعث انتقال برخی کارگران به بخش خدمات شده است. گروه سوم نیز مربوط به واحدهایی است که با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند. این گروه اکنون در حال بررسی است و با همکاری چهار عضو دولت، بسته‌های تشویقی برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.

میدری افزود: اقدام جدید دولت این بوده که به‌جای انتظار برای اعلام مشکل از سوی واحدهای تولیدی، بر اساس تعدیل نیروی انسانی، واحدهای دارای مشکل شناسایی شده‌اند تا رسیدگی سریع‌تری صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوال ایلنا در رابطه با روند تشکیل جلسات شورایعالی کار گفت: جلسه شورای عالی کار  روز گذشته با حضور اعضا و معاون روابط کار برگزار شد و مباحث مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ