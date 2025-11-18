سوختگی دست و صورت کارگر نجاری در منطقه رسالت مشهد
آتش سوزی گسترده در یک کارگاه نجاری در منطقه رسالت مشهد، کارگری را به شدت مجروح کرد.
به گزارش ایلنا، عصر روز گذشته سانحه آتش سوزی در یک کارگاه نجاری در منطقه رسالت مشهد باعث شد یک کارگر شاغل در این کارگاه از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شود.
گفتنی است بر اساس این گزارش، استفاده از طبقه سوم یک مجتمع مسکونی برای ایجاد یک کارگاه نجاری و وجود مواد اشتعالزای چوبی، مقدمات اولیه آتش سوزی در این کارگاه را فراهم کرده بود که بررسیها برای مشخص شدن علت اصلی حادثه از سوی کارشناسان ادامه دارد.