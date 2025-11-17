خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد:

اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری/ حقوق بازنشستگان دولت افزایش می‌یابد؟

رفیع‌زاده بیان کرد: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف جلوگیری از کاهش محسوس دریافتی کارکنان در زمان بازنشستگی و تقویت منابع صندوق‌ بازنشستگی تدوین و ۲۵ آبان‌ در هیئت دولت تصویب شد.

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: حقوق بازنشستگان نزدیکتر به دریافتی دوران شغلی می‌شود. 

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی در هیئت دولت خبر داد. به موجب این لایحه، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب و هوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیأت علمی، نوبت‌کاری و بخشی از پرداخت‌های رفاهی کارکنان، مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد. 

علاءالدین رفیع‌زاده ضمن اعلام این خبر گفت: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف جلوگیری از کاهش محسوس دریافتی کارکنان در زمان بازنشستگی و تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی تدوین و ۲۵ آبان‌ماه در هیئت دولت تصویب شد.

 

