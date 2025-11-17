خبرگزاری کار ایران
مرگ یک کارگر ۱۳ ساله در اصفهان/ بالابر گیر کرد!

منابع کارگری از مرگ دلخراش یک کارگر ۱۳ساله شاغل در یک مغازه در اصفهان به علت گیر کردن در دستگاه بالابر خبر دادند.

یک منبع کارگری به ایلنا گفت: یک نفر از کارگران شاغل در یک مغازه خشکبارفروشی در خیابان جی اصفهان حین انتقال وسایل به طبقه فوقانی به علت گیر کردن بین دستگاه بالابر و دیوار  جان باخت. 

وی افزود: علت این حادثه به‌طور دقیق مشخص نیست اما بر اساس گزارش امدادگران، استفاده از بالابر غیرایمن داخل یک مغازه آجیل‌فروشی عامل مرگ این کارگر نوجوان شده است. 

گفته می‌شود، تعداد زیادی از بالابرهای واحدهای تجاری اصفهان به دلیل نداشتن محافظ و سنسور، فاقد ایمنی لازم هستند. متأسفانه بسیاری از تولیدکنندگان بالابر، به علت کمبود مهارت و دانش و یا پایین آوردن هزینه تمام شده، از سنسورهای حیاتی ایمنی استفاده نمی‌کنند که این مسئله می‌تواند باعث خسارات جبران ناپذیر شود.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
