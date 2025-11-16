خبرگزاری کار ایران
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: با بررسی‌های لازم، اشتغال کارکنان با ماهیت مشاغل دورکار تایید می‌شود و بازرسان موظفند در گزارش بازرسی اسامی افراد دورکار را درج کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از   روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمد محمدی افزود: در اجرای دقیق مفاد بند (۷) بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بازرسی کارگاه و همچنین مکاتبه معاونت بیمه‌ای در تاریخ شانزدهم دی سال گذشته درخصوص نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار از قبیل اصحاب رسانه، تولید محتوا، سرویس کاران، نصاب آسانسور، تعمیرکاران لوازم خانگی، شرکت‌ها و موسسات کسب و کار فضای مجازی، خدمات دیجیتال و سایر فعالیتهای غیر متمرکز که به دلیل ماهیت شغلی در محل کار حضور ندارند، تکالیفی برای بازرسان سازمان در مراجعه به این گونه کارگاه‌ها مشخص شده است. 

وی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در دریافت صورت مزد و حقوق و حق بیمه جاری کارکنان شاغل مشمول بند الف ماده (۴) قانون تامین اجتماعی، بازرسان شعب باید ضمن کنترل کلیه کارکنان شاغل حاضر در کارگاه در صورت اعلام و تایید مراتب دورکاری تمام و یا برخی از افراد شاغل از سوی کارفرما یا نماینده قانونی وی، در صورتی که اسامی آنان در لیست ارسالی کارفرما و یا در آخرین گزارش بازرسی کارگاهی درج شده باشد، با لحاظ اهمیت شغل افراد مذکور و با انجام بررسی‌های لازم نسبت به تایید اشتغال ایشان (با درج گزینه‌عدم حضور) اقدام و توضیحات لازم را در گزارش بازرسی بطور مشروح و کامل با ذکر اسامی افراد دور کار درج کنند.

 

