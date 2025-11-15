مرحله جدید طرح یسنا از آذر ۱۴۰۴ اجرا می شود

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «زهرا قیومی» در دهمین برنامه «دقایقی با مردم» درباره مصوبات و اقدامات دولت در خدمت‌رسانی به مردم با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: با هدف رفع سوءتغذیه کودکان و حمایت از مادران باردار و دارای کودک شیرخوار زیر 5سال ، دو طرح ملی مهم در بستر کالابرگ الکترونیکی در حال اجرا است که علاوه بر عموم مردم، خانوارهای مشمول نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به طرح حمایت غذایی کودکان ۵ تا ۵۹ ماهه مبتلا به سوءتغذیه افزود: این طرح ملی با همکاری مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور اجرا می‌شود.

قیومی ادامه داد: کودکان بلافاصله پس از تولد کارت بهداشت دریافت می‌کنند و شاخص‌های رشد آنها (قد، وزن و BMI) به‌طور منظم از سوی مراکز بهداشت شهری و خانه‌های بهداشت روستایی پایش می‌شود.

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی ادامه داد: اطلاعات پایش‌شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (معاونت رفاه و امور اقتصادی) ارسال و پس از وسع سنجی (دهک‌بندی درآمدی)، کودکان دارای اختلال رشد در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۷ تحت پوشش حمایتی قرار می‌گیرند.

وی آغاز این طرح ملی را از سال ۱۴۰۲ با پوشش ۱۳۶ هزار کودک در ۱۳۱ هزار خانوار اعلام کرد و گفت: در مراحل اولیه سال ۱۴۰۲، به دهک‌های ۱ تا ۵ مبلغ یک میلیون تومان و به دهک‌های ۶ و ۷ مبلغ ۶۰۰ هزار تومان اعتبار بر اساس سبد غذایی ۱۶ قلمی تأییدشده وزارت بهداشت اختصاص یافت.

قیومی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۳۴ هزار کودک در ۱۳۰ هزار خانوار تحت پوشش قرار گرفتند که دهک‌های ۱ تا ۵ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و دهک‌های ۶ و ۷، ۶۶۰ هزار تومان اعتبار دریافت کردند.

مدیرکل دفتر امور حمایتی وزارت رفاه از افزایش ۱۰۰ درصدی پوشش کودکان مشمول در سال ۱۴۰۴ خبر داد و تأکید کرد: اعتبار سبد غذایی کودکان با ۲۰ درصد افزایش به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

قیومی خاطرنشان کرد: خانوارهای شناسایی‌شده توسط وزارت بهداشت به وزارت رفاه معرفی شده‌اند و از ابتدای آذرماه سال ۱۴۰۴ می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد شبکه ملی اعتبار (کالابرگ الکترونیکی)، اقلام غذایی موردنیاز کودکان خود را به‌صورت رایگان تهیه کنند.

وی افزود: طرح ارائه سبد غذایی و بسته بهداشتی به مادران باردار و دارای کودک شیرخوار (طرح یسنا) نیز از ابتدای آذر ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد و مادران باردار و دارای کودک زیر دو سال (شیرخوار) مشمول، می‌توانند از اعتبار اختصاصی برای خرید اقلام غذایی مورد تأیید وزارت بهداشت بهره‌مند شوند.