وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگاه اجرایی برتر در «رویداد ملی جوانی جمعیت» شد
زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دومین سال متوالی و در سومین رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت، بر اساس نظر هیات داوران این جشنواره به عنوان «دستگاه برتر» در رویداد ملی جوانی جمعیت معرفی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی وامور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم که با حضور رئیسجمهور در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لوح تقدیر ویژه و تندیس این رویداد را از دست رییسجمهور دریافت کرد.
«محمد چکشیان»، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نائبرئیس قرارگاه جوانی جمعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم گفت: کسب عنوان دستگاه برگزیده در بخش دستگاههای اجرایی در رویداد ملی جمعیت در دومین سال متوالی، نتیجه تلاش مستمر و هماهنگ مجموعه وزارت و سازمانهای تابعه در اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
وی افزود: این موفقیت بهویژه با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در دبیرخانه ستاد جوانی جمعیت وزارتخانه، با راهبری و هماهنگی اقدامات مؤثر از طریق تشکیل ستاد جوانی جمعیت و راهاندازی ستادهای جوانی جمعیت در دستگاههای تابعه و ادارات کل استانها، تسهیلگری و همافزایی حداکثری با حلقههای میانی و گروههای مردمی در حوزه جوانی جمعیت و راهبری پیوستهای جمعیت در مأموریتهای ذاتی با رای هیأت داوران سومین رویداد جوانی جمعیت از میان ۱۸۵ دستگاه اجرایی محقق شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به سایر اقدامات شاخص این وزارتخانه اشاره و اظهارکرد: افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه برای بیش از ۱۷۰ هزار مادر بیمهشده، ارائه ۲۴۰ هزار خدمت تشخیص و درمان ناباروری، تخصیص نزدیک به ۳ میلیون بسته غذایی و بهداشتی به مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار، پوشش بیمه اجتماعی رایگان برای ۳۷۵ هزار مادر دارای سه فرزند و بیشتر در روستاها و مناطق عشایری از جمله این اقدامات بوده است.
نائبرئیس قرارگاه جوانی جمعیت، سایر اقدامات مؤثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه را اجرای بستههای حمایتی ازدواج، فرزندآوری و تکریم مادری برای همکاران، جذب بیشترین میزان اعتبارات ملی حوزه جمعیت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، پیگیری اصلاح قوانین در حمایت از ازدواج و فرزندآوری و اجرای الگوی حکمرانی محلهمحور جمعیت در ۳۲ شهرستان کشور عنوان کرد.
چکشیان تأکید کرد: این موفقیت نشان میدهد که حمایت از خانواده، فرزندآوری و آینده جمعیتی کشور در سطحی عملیاتی و مداوم دنبال شده و قرارگاه جوانی جمعیت وزارتخانه همچنان با قدرت مسیر خود را ادامه خواهد داد.
گفتنی است: جایزه ملی جوانی جمعیت به عنوان نخستین رویداد علمی، فرهنگی و اجتماعی ملی در حوزه جمعیت کشور شناخته میشود. این رویداد بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به تدوین شاخصهای «جایزه ملی جوانی جمعیت» اقدام و ستاد ملی جمعیت را مکلف میکند تا سالانه پس از ارزیابی و سنجش به تفکیک بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان، نسبت به اعطای جایزه ملی اقدام کند.