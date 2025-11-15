خبرگزاری کار ایران
ابلاغ دستورالعمل بازنشستگی مادران شاغل باحداقل ۲۰ سال سابقه+ جزئیات

کد خبر : 1714126
محمد سلیمانی مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری از ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند (ت) ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد و گفت: مادران شاغلی که از زمان لازم الاجرا شدن این قانون صاحب فرزند شده اند، می توانند با حداقل بیست سال سابقه خدمت و رعایت شرط سنی بازنشسته شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، محمد سلیمانی با اعلام این خبر گفت: با توجه به قانون مذکور از زمان لازم الاجرا شدن این قانون مادران شاغلی که فرزند یا فرزندانی به دنیا خواهند آورد، به ازای هر فرزند، می‌توانند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک و نیمسال به ازای هر فرزند خواهد بود. 

وی افزود: حداقل سن بازنشستگی برای مادران دارای یک فرزند ۴۲ سال، دارای دو فرزند ۴۱  سال و دارای سه فرزند و بیشتر ۴۰ سال و حداقل سابقه خدمت دولتی،  ۲۰ سال سابقه قابل قبول برای بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری می باشد.

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری دایره شمول این قانون  را صرفاً برای مادران شاغلی دانست که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون صاحب فرزند یا فرزندانی شده اند و علاوه بر حداقل بیست سال سابقه خدمت  بایستی بر اساس تعداد فرزندان متولد شده بعد از تاریخ اجرای این قانون بیش از ۴۰ سال سن داشته باشند.

سلیمانی خاطر نشان کرد: تعیین حقوق بازنشستگی در اجرای بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس سنوات خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و با رعایت حداقل بیست سال سابقه خدمت قابل قبول می باشد و رعایت مفاد ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله  هفتم پیشرفت (موضوع نحوه افزایش سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی) الزامی است.

وی تاکید کرد: دستورالعمل قانون مذکور به مدیریت های استانی صندوق بازنشستگی کشوری ابلاغ گردیده و لازم الاجرا بوده و لذا تقاضای مشمولین این قانون به دستگاه محل خدمت، قابل بررسی و اقدام می‌باشد.

 

