اعتراض کارکنان شرکت خدمات هوایی سامان به وضعیت حقوقی

کارگران و کارکنان یک شرکت خدمات مسافربری پیمانکار در فرودگاه مهرآباد تهران در تماس با ایلنا، نسبت به وضعیت حقوقی و شغلی خود اعتراض کردند.

طبق اعلام این کارگران، حقوق کارکنان و کارگران این مجموعه حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان با اضافه کار است که بسیار پایین است.

یکی از این کارگران اضافه کرد: در مواردی بسته‌های ارزاق میان کارکنان شرکت‌های خدمات هوایی و کلیه مجموعه‌های رسمی و پیمانی فرودگاه مهرآباد توزیع می‌شود که در این مجموعه «خدمات هوایی سامان» به کارکنان ارائه نمی‌شود. حتی مبلغی که اخیراً بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان برای ردیف کمک هزینه لوازم التحریر به اغلب کارکنان شرکت‌های مختلف فعال در هواپیمایی‌ها در مجموعه مهرآباد داده شده، به نیروهای شرکت هوایی سامان پرداخت نشده است.

وی تاکید کرد: حقوق دریافتی بیشتر شرکت‌های پیمانکاری و رسمی فعال در هواپیمایی‌ها در مجموعه مهرآباد بیش از ۳۰ میلیون تومان است و این درحالی است که حقوق برخی کارکنان مجموعه ما (سامان) زیر ۲۰ میلیون تومان است و سال گذشته نیز کمتر از ۱۵ میلیون تومان بود. این وضعیت موجب شده تاکنون حدود ۱۰۰ نفر از پرسنل این شرکت پیمانکاری از مجموعه خارج شوند و فشار کار بر نیروهای باقی‌مانده افزوده شود.

این منبع در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون یکبار به اداره کار منطقه در تهران مراجعه کرده‌ایم اما نتیجه نداده است.

