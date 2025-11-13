به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، ایتالیا طی چند هفته آینده با دو اعتصاب سراسری مواجه خواهد شد. دو اتحادیه CGIL و USB ایتالیا، اعتصاب‌های جداگانه علیه دولت برنامه ریزی کرده‌اند.

اتحادیه رادیکال سندیکاهای سراسری ایتالیا (USB) برای همه اعضای خود در ۲۸ نوامبر (دو هفته آینده) فراخوان اعتصاب داده است، اعتصابی که در واکنش به بودجه سال ۲۰۲۶ دولت و نخست وزیر جورجیا ملونی تنظیم شده است؛ بودجه‌ای که طی آن حمایت گسترده مالی از اسرائیل به عمل آمده و کارگران معتقدند معیشت و مالیات آن‌ها خرج جنگ و نسل کشی می‌شود.

همچنین اتحادیه کنفدراسیون کارگران صنعتی ایتالیا CGIL، به عنوان یکی از بزرگترین اتحادیه‌های صنفی ایتالیا، به دلیل بودجه ریزی ضد کارگری دولت و کاهش بودجه‌های رفاهی به نفع هزینه‌های دفاعی برون مرزی، برای روز جمعه فراخوان اعتصاب داده است.

CGIL حدود ۵ میلیون عضو دارد که تقریباً نیمی از آن‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر هستند. USB البته اتحادیه‌ای کوچک‌تر، اما تندروتر و مرکب از درصد کارگران شاغل بیشتر است که از تعداد اعضای آن آمار دقیقی وجود ندارد.

هر دو سازمان کارگری ایتالیا از افزایش بودجه‌ی هزینه‌های دفاعی خارجی در ناتو و برای خدمت به وزارت جنگ اسرائیل انتقاد کردند و به موارد کاهش سرمایه‌گذاری رفاهی ایرادات جدی وارد کردند. آنان می‌گویند که دولت به اندازه کافی در خدمات عمومی سرمایه‌گذاری نمی‌کند و این در کنار تورم، مشکلات زندگی ایتالیایی‌ها را افزایش داده است.

USB و CGIL در ماه گذشته یعنی در تاریخ ۳ اکتبر به شکل استثنایی به هم پیوستند تا یک اعتصاب عمومی در حمایت از غزه را رهبری کرده و بتوانند صدها هزار نفر را به خیابان‌ها آورند. آنان در این اعتراضات خیابانی به ویژه در بنادر، توانستند چندین روز از حمل و نقل تجاری و نظامی کشتی‌ها و تجهیزات دریایی به سوی سرزمین‌های اشغالی فلسطین جلوگیری کنند.

