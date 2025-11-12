خبرگزاری کار ایران
سه روز اعتراض در سه بیمارستان مشهد؛

پرستاران چه می‌خواهند؟

پرستاران و کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اعتراض به‌عدم توجه به مطالبات خود سه روز پیاپی در سه بیمارستان قائم، امام رضا و بیمارستان کودکان اکبر تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرستاران و کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اعتراض به‌عدم توجه به مطالبات خود سه روز پیاپی در سه بیمارستان قائم (عج)، امام رضا (ع) و بیمارستان کودکان اکبر تجمع کردند. 

پیشتر نیز در شهرهای کرمانشاه، یاسوج، مشهد، تبریز، اهواز و سنندج، پرستاران تجمعاتی در اعتراض به وضعیتِ خود برگزار کرده بودند. 

این پرستاران در بیانیه‌‎ای مطالبات خود را سراسری دانستند و به آن اشاره کردند. از جمله این مطالبات عبارتند از: شفاف‌سازی تعرفه‌ها و نحوه‌ی تخصیص کارانه‌ها، عدالت در پرداخت تعرفه میان پزشکان و سایر کادر درمان، عدالت در پرداخت تعرفه میان پزشکان و سایر کادر درمان، پرداخت به‌موقع معوقات و مطالبات مالی، استخدام نیروهای جدید و کاهش بار کاری کادر درمان و درج فوق‌العاده خاص با ضریب ۳ در فیش حقوقی. 

در این بیانیه آمده است: «با توجه به نقش حیاتی و حساس کادر درمان در حفظ سلامت جامعه، درخواست داریم فوق‌العاده خاص با ضریب ۳ به‌صورت رسمی در فیش حقوقی نیروهای درمانی لحاظ گردد. اجرای این بند می‌تواند بخشی از تبعیض‌های مزدی موجود را جبران کرده و موجب افزایش انگیزه و پایداری نیروهای متخصص در حوزه سلامت شود.» 

پرستاران همچنین به کمبود نیروی انسانی اشاره کردند و نوشتند: «کمبود نیروی انسانی در بسیاری از واحدهای درمانی، منجر به افزایش حجم کار، خستگی و اضافه‌کاری‌های اجباری شده است که در نهایت می‌تواند بر کیفیت خدمات به بیماران اثر منفی بگذارد.» 

آن‌ها نوشتند: «خدمات درمانی نتیجه‌ی همکاری و تلاش همه اعضای تیم درمان است. از این‌رو، خواستار بازنگری در نظام تعرفه‌گذاری و پرداخت‌ها هستیم تا عدالت واقعی میان پزشکان و دیگر اعضای کادر درمان برقرار گردد. تحقق این امر موجب افزایش انگیزه، همبستگی و رضایت شغلی در محیط‌های درمانی خواهد شد.» 

این پرستاران همچنین با اشاره به تاخیر در پرداخت نوشتند: «تأخیر در پرداخت معوقات، فشار اقتصادی و روحی قابل توجهی بر نیروهای درمانی وارد کرده است. خواهشمندیم سازوکار مشخص و زمان‌بندی شفافی برای پرداخت‌ها تعیین گردد تا آرامش و ثبات کاری در محیط‌های درمانی حفظ شود.»

