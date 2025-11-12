توصیه سازمان تامین اجتماعی به کارفرمایان فاقد بیمه
بشیر عمرانی گفت: کارفرمایان فاقد بیمه میتوانند با بیمهپردازی به سازمان از حمایتهای قانونی شامل بیمه مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، خدمات درمانی، سفر و ازدواج بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا، مدیر کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارفرمایان حقیقی دارای مجوز کسب و کار از مراجع قانونی ذیربط یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی غیردولتی، مشروط بهعدم پوشش بیمه بازنشستگی و همچنینعدم پوشش هرگونه بیمه تامین اجتماعی نزد سازمان میتوانند در صورت احراز شرایط مقرر، نسبت به بیمهپردازی اقدام کنند.
بشیر عمرانی افزود: کارفرمایان فاقد بیمه میتوانند با بیمهپردازی به سازمان از حمایتهای قانونی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، خدمات درمانی، کمک هزینههای اروتز و پروتز، سفر و ازدواج بهرهمند شوند.
وی با اشاره به احراز شرایط کارفرمایان برای بیمه شدن گفت: برای بیمهپردازی، حداکثر شرط سنی پذیرش تقاضای بیمه کارفرمایان (۵۰) سال تمام است، در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیشتر از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه در سازمان، حداقل معادل مدت مازاد سنی است؛ همچنین متقاضیانی که در تاریخ ثبت تقاضا دارای حداقل (۱۰) سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان باشند، از اعمال شرط سنی مذکور معاف هستند.
عمرانی افزود: کارفرمایانی که در تاریخ ثبت تقاضا شرایط معافیت از انجام معاینات بدو بیمهپردازی را نداشته باشند، مکلف به انجام معاینات بوده، بر همین اساس چنانچه متقاضی طبق نظر کمیسیون پزشکی سازمان، به دلیل بیماری یا نقص عضو ازکارافتاده کلی تشخیص داده شوند، نمیتوانند به دلایل مذکور از حمایتهای مربوط به ازکارافتادگی کلی بهرهمند شوند، مگر در مواردی که در دوران بیمهپردازی به دلیل بیماری یا حادثه دیگری ازکارافتاده کلی شوند.
وی در خصوص دستمزد مبنای کسر حق بیمه این گروه از کارفرمایان گفت: دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه کارفرمایان بین حداقل دستمزد و مزایای مشمول کسور و حداکثر دستمزد مصوب است، لیکن مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که در تاریخ ثبت تقاضا دارای سابقه قبلی بیش از (۱۰) سال باشند، عبارت است از میانگین مبنای حق بیمه پرداختی در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از حداقل دستمزد و مزایای مشمول کسور کمتر نباشد. همچنین دستمزد ماهیانه مبنای کسر حق بیمه در کارگاهها دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده (۳۵) قانون تامین اجتماعی از بیشترین دستمزد مقطوع کارگاه، کمتر نخواهد بود.
مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: کارفرمایان با ارسال لیست حق بیمه خود به همراه کارکنان و یا به تنهایی مطابق با ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی میتوانند نسبت به بیمه پردازی اقدام کنند.
عمرانی گفت: استمرار بیمهپردازی در صورت ایجاد وقفه در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به مدت سه ماه متوالی مستلزم احراز مجدد شرایط مقرر خواهد بود، ضمن اینکه ایامی که حق بیمه آن به سازمان پرداخت نشده است، جزو سابقه بیمه پردازی محسوب نمیشود.
وی تأکید کرد: کارفرمای ذیربط مکلف است حق بیمه مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره اشخاص حقوقی غیردولتی که حقوق یا مزد دریافت میکنند را مطابق با ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی به سازمان پرداخت کند.