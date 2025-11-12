مرگ راننده یک کارخانه سیمان به دلیل نقص فنی تریلی

به گزارش ایلنا، منابع کارگری اعلام کردند: در جریان حادثه که ظهر روز سه شنبه روی داده، یکی از کارگران راننده حین حمل سیمان با تریلی در حاشیه رود ارس، در محور جلفا سیه‌رود به دلیل نقص فنی دچار حادثه واژگونی می‌شود.

به گفته این کارگر؛ راننده جان باخته حدودا ۵۰ سال سن دارد و سالها در زمینه حمل سیمان فعالیت شغلی داشته است.

او گفت: امدادگران سریعاً با تجهیزات در اختیار و جرثقیل؛ اقدام به نجات و رهاسازی وی از داخل کابین تریلی کردند که متاسفانه به جسد بی‌جان کارگر رسیدند.

