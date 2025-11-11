تسلیت فقدان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در دوران دفاع مقدس

«بسم الله الرحمن الرحیم»

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت جناب آقای سید حسین کربلایی تفتی، مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری، مایه تأسف و تأثر عمیق گردید. ایشان از جمله مدیران دلسوز، خدوم و پرتلاشی بودند که در سال‌های خطیر دهه شصت و به‌ویژه دوران هشت سال دفاع مقدس، با روحیه‌ای صادقانه و ایمانی استوار، مسئولیت هدایت و مدیریت این نهاد خدمت‌گذار را بر عهده داشتند و در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، با اتکاء به باورهای اصیل انقلابی و اهتمامی خستگی‌ناپذیر، در پاسداری از حقوق و منزلت بازنشستگان شریف این سرزمین نقش مؤثر و ماندگاری ایفا نمودند.

بی‌تردید یاد، منش و خدمات صادقانه آن مرحوم، همچون چراغی روشن در حافظه‌ی جمعی خانواده بزرگ صندوق بازنشستگی کشوری باقی خواهد ماند و نام ایشان در کنار مدیران متعهد و امین نظام مقدس جمهوری اسلامی، جاودانه ثبت خواهد شد.

اینجانب به نمایندگی از کارکنان، مدیران و جامعه بزرگ بازنشستگان کشوری، درگذشت این چهره فرهیخته و انسان شریف را به خانواده محترم ایشان، دوستان و همکاران ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان، صبر و آرامش مسئلت دارم.

روحش شاد و یادش گرامی.

علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری