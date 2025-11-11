خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسلیت فقدان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در دوران دفاع مقدس

تسلیت فقدان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در دوران دفاع مقدس
کد خبر : 1712872
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، با صدور پیامی، خدمات ماندگار مرحوم «سید حسین کربلایی تفتی» مدیرعامل سال های ۶۲ تا ۶۹ این صندوق در دوران دفاع مقدس و سال‌های سخت مدیریتی دهه شصت را ستود و فقدان او را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن این پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت جناب آقای سید حسین کربلایی تفتی، مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری، مایه تأسف و تأثر عمیق گردید. ایشان از جمله مدیران دلسوز، خدوم و پرتلاشی بودند که در سال‌های خطیر دهه شصت و به‌ویژه دوران هشت سال دفاع مقدس، با روحیه‌ای صادقانه و ایمانی استوار، مسئولیت هدایت و مدیریت این نهاد خدمت‌گذار را بر عهده داشتند و در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، با اتکاء به باورهای اصیل انقلابی و اهتمامی خستگی‌ناپذیر، در پاسداری از حقوق و منزلت بازنشستگان شریف این سرزمین نقش مؤثر و ماندگاری ایفا نمودند.

بی‌تردید یاد، منش و خدمات صادقانه آن مرحوم، همچون چراغی روشن در حافظه‌ی جمعی خانواده بزرگ صندوق بازنشستگی کشوری باقی خواهد ماند و نام ایشان در کنار مدیران متعهد و امین نظام مقدس جمهوری اسلامی، جاودانه ثبت خواهد شد.

اینجانب به نمایندگی از کارکنان، مدیران و جامعه بزرگ بازنشستگان کشوری، درگذشت این چهره فرهیخته و انسان شریف را به خانواده محترم ایشان، دوستان و همکاران ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان، صبر و آرامش مسئلت دارم.

روحش شاد و یادش گرامی.

علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ