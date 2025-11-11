تسلیت فقدان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در دوران دفاع مقدس
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، با صدور پیامی، خدمات ماندگار مرحوم «سید حسین کربلایی تفتی» مدیرعامل سال های ۶۲ تا ۶۹ این صندوق در دوران دفاع مقدس و سالهای سخت مدیریتی دهه شصت را ستود و فقدان او را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن این پیام به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت جناب آقای سید حسین کربلایی تفتی، مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری، مایه تأسف و تأثر عمیق گردید. ایشان از جمله مدیران دلسوز، خدوم و پرتلاشی بودند که در سالهای خطیر دهه شصت و بهویژه دوران هشت سال دفاع مقدس، با روحیهای صادقانه و ایمانی استوار، مسئولیت هدایت و مدیریت این نهاد خدمتگذار را بر عهده داشتند و در سختترین شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، با اتکاء به باورهای اصیل انقلابی و اهتمامی خستگیناپذیر، در پاسداری از حقوق و منزلت بازنشستگان شریف این سرزمین نقش مؤثر و ماندگاری ایفا نمودند.
بیتردید یاد، منش و خدمات صادقانه آن مرحوم، همچون چراغی روشن در حافظهی جمعی خانواده بزرگ صندوق بازنشستگی کشوری باقی خواهد ماند و نام ایشان در کنار مدیران متعهد و امین نظام مقدس جمهوری اسلامی، جاودانه ثبت خواهد شد.
اینجانب به نمایندگی از کارکنان، مدیران و جامعه بزرگ بازنشستگان کشوری، درگذشت این چهره فرهیخته و انسان شریف را به خانواده محترم ایشان، دوستان و همکاران ایشان تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان، صبر و آرامش مسئلت دارم.
روحش شاد و یادش گرامی.
علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری