تجمع کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی/ پیمانکاران باید بروند
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز سهشنبه، ۲۰ آبان، بیش از سه هزار کارگر پیمانکاری واحدهای پالایشگاهی دوازدهگانه پارس جنوبی با تجمع در خیابانهای منتهی به ساختمان مرکزی ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی، مطالبات خود از جمله اجرای ساماندهی، برخورداری از روزهای مرخصی مناسب و بهرهمندی از طبقهبندی مشاغل را مطرح کردند.
در میان این کارگران، نیروهای ارکان ثالث و شرکتی فازهای مختلف پارس جنوبی و پالایشگاه فجر جم حضور داشتند.
اهم مطالبات این کارگران، بازنگری طرح طبقهبندی مشاغل با رویکرد همسانسازی دستمزدها، اجرای طرح اقماری دو هفته کار-دو هفته استراحت برای نیروهای اداری و پشتیبانی، ساماندهی وضعیت رانندگان غیرمالک خودروهای استیجاری، پرداخت هزینه قطع امکانات رفاهی (حق کمپ)، و برقراری حق ایابوذهاب هوایی برای کارگران پیمانکاری است. این کارگران در سطحی فراتر، خواستار تبدیل وضعیت و حذف کامل پیمانکاران هستند.