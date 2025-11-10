روایت بیکاری شش کارگر بومی کشت و صنعت مکران
شش کارگر بومی پیمانکاری کشت و صنعت مکران میگویند: بدون دلیل مشخص بیکار شدیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شش کارگر پیمانکاری یکی از زیرمجموعههای شرکت کشت و صنعت مکران، پس از دو ماه پیگیری علت اخراج خود از این شرکت، هنوز پاسخی از کارفرما دریافت نکردهاند.
۲۴ شهریور امسال، ۱۲ نفر از کارگران پیمانکاری که از اهالی روستای چگردان لاش بخش کهیر شهرستان کنارک هستند، بدون رعایت ملاحظات قانونی بیکار شدند. پس از مدتی، شش نفر از آنان به کار بازگشتند، اما هنوز وضعیت بازگشت شش کارگر دیگر مشخص نیست. پیگیریهای کارگران نیز تا امروز به نتیجه نرسیده است.
شرکت کشت و صنعت مکران حدود هفت سال پیش و به دنبال اجرای طرح توسعه سواحل مکران، فعالیت خود را در کنارک چابهار آغاز کرد و از یک سال پیش نیز یکی از شرکتهای پیمانکار و وابسته به این مجموعه در منطقه چگردانلاش مستقر شد. از میان اهالی این روستا حدود ۱۲ نفر در این شرکت مشغول به کار شدند، اما پس از یک سال فعالیت و تنها شش ماه قرارداد کاری معین، حالا شش نفر از آنان بیکار شدهاند.
اهالی روستای چگردانلاش میگویند مسئولان شرکت در ابتدای تأسیس وعده داده بودند که ۸۰ درصد نیروهای مورد نیاز شرکت از میان نیروهای بومی منطقه تأمین شود؛ وعدهای که به گفته کارگران هرگز محقق نشده است. این در حالیست که زمینهای روستا در اختیار این شرکت قرار گرفته است.
پیگیریها برای دریافت پاسخ از مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مکران و شرکت پیمانکاری مربوطه همچنان ادامه دارد.