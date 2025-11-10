به گزارش ایلنا، رضا سعیدی، سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت امروز یکشنبه، ۱۸ آبان ماه در نشست خبری دومین جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان در ستاد وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت توجه ملی و فراگیر به مسئله کاهش نرخ باروری در کشور، اظهار داشت: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ایران در دهه‌های آینده با پدیده‌ای مواجه خواهد شد که از آن به عنوان سیاه‌چاله جمعیتی یاد می‌شود؛ یعنی جامعه با کمبود نیروی جوان، فعال و مولد روبه‌رو خواهد شد.

سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: ما سریع‌ترین کنترل و کاهش جمعیت را در دنیا رقم زدیم و از ۶.۵ فرزند برای هر خانواده به ۱.۵ فرزند رسیدیم ولی ادامه این روند، منجر به افتادن در سیاه چاله جمعیتی خواهد شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های معتبر بین‌المللی افزود: برآوردهای جهانی نشان می‌دهد در صورت حرکت با همین شیب فعلی، جمعیت ایران طی حدود ۶۰ تا ۷۰ سال آینده ممکن است به حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر کاهش یابد؛ در حالی که برخی کشورهای همسایه که اکنون جمعیت آن‌ها کمتر از ایران است، در همان زمان جمعیت‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی خواهند داشت. این تفاوت، تعادل سیاسی، اقتصادی و امنیت اجتماعی منطقه را تغییر خواهد داد و اگر امروز درست برنامه‌ریزی نکنیم، در آینده فرصت اصلاح وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه این موضوع به هیچ عنوان جناحی یا ایدئولوژیک نیست، افزود: بیش از ۹۰ کشور در جهان با کاهش نرخ باروری مواجه هستند و بسیاری از آن‌ها سال‌هاست سیاست‌های تشویقی، حمایت‌های اقتصادی و حتی مهاجرت‌پذیری را در دستور کار قرار داده‌اند. مسئله امروز ما، آینده‌نگری و تأمین امنیت جمعیتی کشور است، نه بحث‌های سیاسی.

سعیدی چهار پایه اصلی مؤثر بر فرزندآوری را شامل بعد فرهنگی، اقتصادی، ساختاری-قانونی و حوزه سلامت دانست و توضیح داد: در بعد فرهنگی، سبک زندگی و نگرش نسل جدید نسبت به ازدواج و فرزندآوری تغییر کرده و فردگرایی، تأخیر در ازدواج و ترجیح زندگی بدون فرزند افزایش یافته است. در بعد اقتصادی، علیرغم اینکه میانگین مطلوب خانواده‌ها ۲.۵ فرزند عنوان شده، ولی فشارهای هزینه‌ای و تورم اجازه تحقق این تمایل را نمی‌دهد.

او تأکید کرد: تورم اثر بسیاری از مشوق‌ها را خنثی می‌کند، بنابراین سیاست‌گذاری باید هوشمند و مستمر باشد. در بعد قوانین و زیرساخت‌ها، حمایت‌ها هنوز کامل و کافی نیست.

وی گفت: خانواده‌ای که هم پدر و هم مادر شاغل هستند و فرزند خردسال دارند، در بسیاری از محیط‌های کاری امکان نگهداری فرزند یا استفاده از مهدکودک مناسب را ندارند. ما باید ساختارهای دوستدار خانواده ایجاد کنیم.

در بعد سلامت، وی تضمین تولد و رشد سالم نسل آینده را ضروری دانست و تأکید کرد: جمعیت فقط عدد نیست؛ کیفیت سلامت، تربیت و رشد کودک اهمیت اساسی دارد.

