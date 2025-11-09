چتر بیمه اجتماعی در سیستان و بلوچستان توسعه مییابد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کمدرآمد است و باید با همکاری همه دستگاهها و پیگیری میدانی در سراسر استان گسترش یابد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، الهنظر شهبخش در نشست با مدیران کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: با توجه به وسعت ۱۸۷ هزار کیلومتر مربعی سیستان و بلوچستان و سکونت بیش از نیمی از جمعیت در مناطق روستایی، کمتر از ۱۰ درصد جامعه هدف تحت پوشش بیمه قرار دارد که این میزان نیازمند افزایش جدی است.