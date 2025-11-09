به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ، اله‌نظر شه‌بخش در نشست با مدیران کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: با توجه به وسعت ۱۸۷ هزار کیلومتر مربعی سیستان و بلوچستان و سکونت بیش از نیمی از جمعیت در مناطق روستایی، کمتر از ۱۰ درصد جامعه هدف تحت پوشش بیمه قرار دارد که این میزان نیازمند افزایش جدی است.

وی تأکید کرد: همه مدیران محلی باید در حوزه اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی مردم نقش فعال ایفا کنند تا آگاهی عمومی نسبت به مزایای این بیمه گسترش یابد.

شه‌بخش گفت: دولت بخش عمده حق بیمه را پرداخت می‌کند و این طرح فرصتی برای توانمندسازی روستاییان و بهبود معیشت اقشار ضعیف به شمار می‌رود.

به گفته وی، آموزش کارگزاران، اجرای برنامه‌های ترویجی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و نخبگان محلی از مهم‌ترین مؤلفه‌های افزایش پوشش بیمه است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت همکاری تعاونی‌های محلی و صندوق بیمه اجتماعی اظهار کرد: پیوند این دو بخش می‌تواند زمینه پایداری اشتغال روستایی و ارتقای امنیت اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد را فراهم کند.

وی ادامه داد: با نگاه ملی به استان، تحقق عدالت اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار بیش از گذشته در دستور کار دولت قرار دارد و تعامل میان بخش‌های مختلف باید به جریان دائمی تبدیل شود.

شه‌بخش اضافه کرد: این بیمه فرصتی مغتنم برای تأمین آینده روستاییان و عشایر است و باید با اقدام میدانی و اطلاع‌رسانی مؤثر، سیستان و بلوچستان را به عنوان استان پیشرو در پوشش بیمه روستایی معرفی کنیم.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی دقیق و همراهی جامعه هدف، شرط موفقیت طرح‌های عدالت‌محور در استان است.