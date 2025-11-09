به مناسبت سالروز واگذاری به بخش خصوصی؛
از فریز مزدی تا قراردادهای پیمانکاری/ در این ۱۶ سال چه بر سر کارکنان و بازنشستگان مخابرات آمد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۸ آبان سالروز واگذاری شرکت مخابرات ایران است. شرکت مخابرات ایران در سال ۸۸ در راستای اجرای تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شد و این واگذاری بعد از ۱۶ سال خیری برای کارکنان مخابرات نداشته است. تجمعِ اعتراضیِ نیروهای شاغل و بازنشسته مخابرات معطوف به این واگذاری است و عملکردِ سهامداران شرکتِ مخابرات، همواره مورد اعتراض این نیروها بوده است. مخابراتیها معتقدند، در عمل واگذاری به بخش خصوصی صورت نگرفته و سهامدارانِ آن را نمیتوان بخش خصوصیِ واقعی دانست.
بازنشستگان مخابرات ایران تاکنون بیش از ۱۰۰ تجمع اعتراضی انجام دادهاند و بیشترین اعتراض آنها به عملکردِ سهامدارانِ به اصطلاح بخش خصوصیِ مخابرات بوده است. آنها معترضاند که در جریانِ این واگذاری بخش قابل توجهی از حقوق خود را از دست دادهاند. حقوقی که هر دوشنبه آن را با صدای بلند فریاد میزنند اما کسی به آن توجهی نمیکند.
نیروهای شاغلِ رسمی، قراردادی و به خصوص شرکتی نیز بارها اعتراضِ خود را به عملکردِ سهامداران مخابرات اعلام کردهاند. آنها نیز معتقدند این واگذاری برای نیروهای مخابرات نه تنها آوردهای نداشته که مسبب بسیاری از گرفتاریهایشان بوده است. کسر حقوق و مزایای نیروها بعد از خصوصیسازی، از مهمترین دلالیل اعتراض نیروهای مخابرات است.
همچنین در طول سالهای بعد از واگذاری، تعداد نیروهای شرکتی افزایش پیدا کرده و این نیروها با وجود اینکه بخش قابل توجهی از کار را انجام میدهند، حقوق و مزایایشان کم است و از امنیتِ شغلیِ پایینی برخوردارند. طی سالهای اخیر، عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل از مهمترین دلایلِ اعتراضِ این نیروها بوده است. آنها همچنین نگرانند که در صورتِ به نتیجه رسیدنِ طرح ساماندهی کارکنان دولت، با این ادعا که مخابرات ایران، نهادی دولتی نیست، از تبدیل وضعیت محروم بمانند. این در حالی است که سهامداران شرکت مخابرات - که ستاد اجرایی فرمان امام از آن جمله است - را نمیتوان به عنوان بخش خصوصی به حساب آورد.
به گفتهی کارکنان مخابرات، مخابراتِ بزرگ بعد از واگذاری به جای آنکه مسیرِ پیشرفت را طی کند، به سمتِ هر چه کمتر شدنِ داراییها پیش رفته و مسیرِ افول را طی کرده است. به طوریکه به گفتهی رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران، در ابتدای واگذاری، شرکت حدود ۱۷۵۰۰ ملک داشته اما تا امروز حدود ۵۰۰۰ ملک یا برای تهاتر بدهیها استفاده شده یا برای تأمین هزینهها به فروش رفته است.
محمدعلی مظلومین، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران، در گفتوگو با «ایلنا»، با اشاره به گذشت ۱۶ سال از واگذاری شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: از زمان واگذاری این شرکت، همواره منافع سهامداران عمده بر منافع کارکنان و بازنشستگان غلبه داشته است و متأسفانه در این سالها، کارکنان و بازنشستگان روزبهروز شرایط سختتری را تجربه کردهاند.
وی افزود: در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۸ به ظاهر شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، اما در همان ابتدا اشتباهی بزرگ و جبرانناپذیر رخ داد، چراکه خریداران در واقع متعلق به بخشِ خصوصی واقعی نبودند.
مظلومین ادامه داد: بر اساس آییننامه ۸۹/۲۴، وعدههایی به کارکنان داده شد و نحوه برخورد مالی و اداری شرکت با آنها مشخص گردید، اما از سال ۱۳۹۲ اجرای همان آییننامه نیز متوقف شد و کارکنان و بازنشستگان عملاً طلبکار شرکت شدند.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران با اشاره به سیاستهای مدیریتی در سالهای اخیر گفت: در حالی که یک پروانه به سهامدار عمده فروخته شده بود، با جداسازی بخش ثابت از سیار، عملاً حیاط خلوتی برای منافع سهامداران در بخش سیار ایجاد شد و ستم بزرگی به کارکنان بخش ثابت وارد آمد.
وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۷ به بهانه صرفهجویی، هیئتمدیره و مدیرعاملهای استانی حذف شدند، اما در مقابل، با تأسیس شرکتهای اقماری مانند شسکام، TCT۱، سازمان سازه غدیر، پیشتازان، طاها و… مجدداً زمینه برای سودجویی برخی مدیران و ایجاد حیاط خلوتهای جدید فراهم شد.
مظلومین یادآور شد: در آذرماه ۱۳۹۸، صورتجلسهای میان سهامداران عمده و تشکلهای صنفی کارکنان و بازنشستگان تنظیم و امضا شد که مقرر میکرد هر شش ماه یک بار بهرهوری پرداخت شود، اما از سال ۱۳۹۹ تاکنون این توافق اجرا نشده و کارکنان در این بخش نیز از شرکت طلبکارند.
وی ادامه داد: در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، با بازنشستگی اجباری و ناعادلانه بسیاری از همکاران، نیروهای با تجربه از شرکت خارج شدند و آنان که باقی ماندند از حقوقی همچون مأموریت، اضافهکار و ارتقای گروه محروم گشتند.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون رفاهیات مندرج در آییننامه فوق نیز فریز شده و این مسئله باعث کاهش واقعی حقوق کارکنان و در نتیجه پایینتر بودن حقوق بازنشستگی آنان شده است که ظلم دیگری بر همکاران شریف مخابراتی است.
مظلومین تصریح کرد: با وجود آنکه در دو سال اخیر، ایثارگران از حالت شرکتی به وضعیت رسمی تبدیل شدهاند اما هنوز طبقهبندی مشاغل و مزایای مربوط به کارکنان رسمی درباره آنان اجرا نمیشود و تبعیض همچنان پابرجاست.
وی گفت: سالهاست که از حقوق کارکنان مبالغی بابت صندوق ۶ درصد رفاهی کسر میشود، اما به حساب صندوق استان مربوطه واریز نمیگردد. همچنین شرکت مبالغ بیمه تکمیلی را بهطور کامل به شرکتهای بیمهگر پرداخت نمیکند و همین امر موجب طلبکاری کارکنان از بیمهها شده است.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران ادامه داد: در ابتدای واگذاری، شرکت حدود ۱۷۵۰۰ ملک داشت که تا امروز حدود ۵۰۰۰ ملک یا برای تهاتر بدهیها استفاده شده یا برای تأمین هزینهها به فروش رفته است.
مظلومین در پایان گفت: تعداد زیادی از کارکنان قراردادی هنوز پس از سالها به قرارداد دائم تبدیل نشدهاند. با توجه به همه این موارد، میتوان گفت در این ۱۶ سال، تخلفات مالی و اداری گستردهای صورت گرفته است و به کارکنان ظلم شده اما با وجود مکاتبات متعدد با مسئولان، همچنان سهامداران عمده بدون پاسخگویی به فشارهای خود ادامه میدهند اما باید بدانند که بیعدالتی پابرجا نمیماند و روزی حق به حقداران یعنی همکاران شاغل و بازنشسته بازخواهد گشت.