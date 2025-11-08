راهاندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی تامین اجتماعی +جزئیات
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: برای دریافت راهنمایی درباره نحوه استفاده از سامانه نوبتدهی مراکز درمانی تامین اجتماعی، بیمهشدگان میتوانند با مرکز تماس ۱۴۲۰ تماس بگیرند.
به گزارش ایلنا، سامانه متمرکز نوبتدهی اینترنتی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی nobat.tamin.ir راهاندازی شده است تا کلیه افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی در سراسر کشور بتوانند بدون مراجعه حضوری و در هر ساعت از شبانهروز، نوبت خود را برای دریافت خدمات درمانی انتخاب کنند.
با ثبتنام در سامانه نوبتدهی، کاربران میتوانند بهصورت آنلاین، نوبت درمانی دریافت کرده و از خدمات مراکز درمانی تأمین اجتماعی بهرهمند شوند. راهاندازی این سامانه، گامی مهم در جهت کاهش ازدحام در مراکز درمانی، صرفهجویی در زمان، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات، ارتقای کیفیت خدماترسانی و توسعه خدمات الکترونیکی تأمین اجتماعی به شمار میرود.
فرایند دریافت نوبت بهصورت کاملاً غیرحضوری برای بیمهشدگان، بازنشستگان و افراد تحت پوشش آنها انجام میشود. کاربران پس از ثبتنام، میتوانند تخصص، پزشک و زمان ویزیت مورد نظر خود را انتخاب و در زمان تعیینشده برای ویزیت حضوری مراجعه کنند.
همچنین، کاربران با ورود به بخش مخصوص هر استان، قادر خواهند بود نوبت مورد نظر خود را از میان مراکز درمانی تأمین اجتماعی همان استان انتخاب کنند.
