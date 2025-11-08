خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راه‌اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی تامین اجتماعی +جزئیات

راه‌اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی تامین اجتماعی +جزئیات
کد خبر : 1710884
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: برای دریافت راهنمایی درباره نحوه استفاده از سامانه نوبت‌دهی مراکز درمانی تامین اجتماعی، بیمه‌شدگان می‌توانند با مرکز تماس ۱۴۲۰ تماس بگیرند.

به گزارش ایلنا، سامانه متمرکز نوبت‌دهی اینترنتی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی nobat.tamin.ir راه‌اندازی شده است تا کلیه افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی در سراسر کشور بتوانند بدون مراجعه حضوری و در هر ساعت از شبانه‌روز، نوبت خود را برای دریافت خدمات درمانی انتخاب کنند. 

با ثبت‌نام در سامانه نوبت‌دهی، کاربران می‌توانند به‌صورت آنلاین، نوبت درمانی دریافت کرده و از خدمات مراکز درمانی تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند. راه‌اندازی این سامانه، گامی مهم در جهت کاهش ازدحام در مراکز درمانی، صرفه‌جویی در زمان، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و توسعه خدمات الکترونیکی تأمین اجتماعی به شمار می‌رود. 

فرایند دریافت نوبت به‌صورت کاملاً غیرحضوری برای بیمه‌شدگان، بازنشستگان و افراد تحت پوشش آن‌ها انجام می‌شود. کاربران پس از ثبت‌نام، می‌توانند تخصص، پزشک و زمان ویزیت مورد نظر خود را انتخاب و در زمان تعیین‌شده برای ویزیت حضوری مراجعه کنند. 

همچنین، کاربران با ورود به بخش مخصوص هر استان، قادر خواهند بود نوبت مورد نظر خود را از میان مراکز درمانی تأمین اجتماعی همان استان انتخاب کنند. 

این سازمان اعلام کرد: برای دریافت راهنمایی یا طرح پرسش درباره نحوه استفاده از سامانه نوبت‌دهی مراکز درمانی تامین اجتماعی، بیمه‌شدگان می‌توانند با مرکز تماس ۱۴۲۰ تماس بگیرند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ