مرگ کارگر نگهبان کارخانه قیر بر اثر گازگرفتگی
یک کارگر نگهبان شاغل در یکی از کارخانه‌های شهرک صنعتی علویجه استان اصفهان بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر نگهبان شاغل در یک کارخانه تولید کننده قیر طبیعی در شهرک صنعتی علویجه استان اصفهان، هنگام استراحت بر اثر انتشار گاز سمی در داخل اتاق نگهبانی جان خود را از دست داد. 

از قرار معلوم، این کارگر که در یک اتاقک نگهبانی دربسته در یکی از کارخانه‌های تولید کننده قیر طبیعی شهرک صنعتی علویچه (خیابان صنعت ۹) مشغول استراحت بود، بر اثر تنفس گاز منواکسید کربن جان خود را از دست داد. 

 این کارگر ۵۹ سال سن داشت و علت مرگ وی  از سوی کارشناسان، گازگرفتگی به دلیل نقص فنی دودکش اعلام شده است.

 

