بازهم مرگ یک رفتگر در تهران بر اثر تصادف

یک منبع کارگری در شهرداری تهران به خبرنگار ایلنا گفت: حادثه در روزهای گذشته برای یک کارگر رفتگر شهرداری تهران در بزرگراه شهید حکیم به سمت شرق، قبل از بزرگراه شهید ستاری اتفاق افتاد و رفتگر شهرداری به دلیل جراحات سنگین ناشی از برخورد با خودروی سواری در محل جان باخت.

او با بیان اینکه رفتگر صبح زود مشغول نظافت معبر بود که دچار حادثه شد در پایان تاکید کرد: رفتگران بیشترین تلفات انسانی را حین انجام کار بر اثر برخورد با خودرو دارند.

گفتنی‌ست جمعه نهم آبان نیز چهار کارگر رفتگر شهرداری در اتوبان‌های تهران بر اثر حادثه تصادف جان باختند.

