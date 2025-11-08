خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازهم مرگ یک رفتگر در تهران بر اثر تصادف

بازهم مرگ یک رفتگر در تهران بر اثر تصادف
کد خبر : 1710813
لینک کوتاه کپی شد.

یک کارگر رفتگر بر اثر حادثه تصادف درگذشت.

یک منبع کارگری در شهرداری تهران به خبرنگار ایلنا گفت: حادثه در روزهای گذشته برای یک کارگر رفتگر شهرداری تهران در بزرگراه شهید حکیم به سمت شرق، قبل از بزرگراه شهید ستاری اتفاق افتاد و رفتگر شهرداری به دلیل جراحات سنگین ناشی از برخورد با خودروی سواری در محل جان باخت. 

او با بیان اینکه رفتگر صبح زود مشغول نظافت معبر بود که دچار حادثه شد در پایان تاکید کرد: رفتگران بیشترین تلفات انسانی را حین انجام کار بر اثر برخورد با خودرو دارند.

گفتنی‌ست   جمعه نهم آبان نیز چهار کارگر رفتگر شهرداری در اتوبان‌های تهران بر اثر حادثه تصادف جان باختند.  

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ