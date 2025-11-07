کارگران پیمانکاری فولاد شادگان: ماههاست حقوق نگرفته ایم!

به گزارش ایلنا ، یک منبع کارگری با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان استانی و شهرستانی به شرایط سخت زندگی کارگران پیمانکاری فولاد شادگان در نتیجه‌ عدم دریافت چندین ماه حقوق، گفت: از مسئولان استانی و شهرستانی می‌خواهیم به روند پرداخت حقوق کارگران پیمانکاری شاغل در فولاد شادگان رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ کارگر تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری بین ۳ تا ۹ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند. پیمانکار اصلی پروژه، در پرداخت مطالبات پیمانکاران و نیروهای زیرمجموعه تأخیر داشته است که این موضوع باعث بروز مشکلات معیشتی برای کارگران شده است.

او گفت: شرایط زندگی کارگران پیمانکاری فولاد شادگان به دلیل‌ عدم پرداخت حقوق خوب نیست و از این بابت جا دارد مسئولان استانی از جمله استانداری، فرمانداری و اداره کار؛ نمایندگان و بازرسان خود را روانه این کارخانه کنند.

در این زمینه رضا کلانتری، مدیرعامل جدید شرکت فولاد شادگان، در گفت‌وگو با سایر رسانه ها با تأیید وجود معوقات حقوق کارگران گفته است : حدود ۱۰ تا ۱۲ روز است که مسئولیت شرکت فولاد شادگان را برعهده گرفته‌ام. در نخستین بازدید از سایت متوجه شدم تعدادی از پیمانکاران با وجود تعهد کتبی، حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده‌اند. طبق قرارداد، پیمانکار موظف است حتی در صورت تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها، حقوق نیروهای خود را بپردازد.

به گفته وی؛ کلیه محاسبات مربوط به پرداخت‌ها انجام شده و با توجه به مشکلات نقدینگی و مسدود شدن حساب‌های شرکت، پرداخت حقوق با وقفه روبه‌رو شد. اما این مشکل در حال برطرف شدن است و به محض آزادسازی حساب‌ها، پرداخت حقوق کارگران در اولویت قرار دارد. پیش‌بینی ما این است که این پرداخت‌ها تا پایان هفته انجام شود.

