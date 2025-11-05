خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

ماجرای یک بخشنامه قوه قضاییه/ دریافت مبالغ سنگین برای «اصلاح عناوین شغلی» متوقف می‌شود؟

ماجرای یک بخشنامه قوه قضاییه/ دریافت مبالغ سنگین برای «اصلاح عناوین شغلی» متوقف می‌شود؟
کد خبر : 1709381
لینک کوتاه کپی شد.

آرمین خوشوقتی گفت: می‌توان امیدوار بود که موضوع مابه‌التفاوت تغییر عنوان شغلی، بدون ایجاد تنش میان کارفرما و کارگر، به شکل منصفانه حل‌وفصل شود به گونه‌ای که توان پرداخت آن از سوی کارفرما وجود داشته باشد و آینده کارگران به مخاطره نیفتد.

«آرمین خوشوقتی» کارشناس حقوق و روابط کار در ارتباط با اصلاح عناوین شغلی در تامین اجتماعی و مصوبات ستاد  تسهیل و رفع موانع تولید در رابطه با ابطال بخشنامه مربوطه، به ایلنا گفت: بخشنامه شماره ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی با هدف سامان‌دهی اصلاح عناوین شغلی و تعیین تکلیف بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور صادر شد اما اجرای آن در بسیاری از واحدهای تولیدی آثار پیش‌بینی‌نشده‌ای بر جای گذاشت. کارفرمایان با مطالبه‌ی مبالغ سنگین تحت عنوان مابه‌التفاوت حق بیمه مواجه شدند و این موضوع در برخی موارد، واحدهای تولیدی را تا مرز تعطیلی پیش برد.

او افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پس از دریافت گزارش‌های متعدد از استان‌ها، موضوع را در دستور کار قرار داد و در جلسه اخیر خود، تصمیم گرفت اجرای بخشنامه تا زمان بررسی مجدد در کمیته تخصصی متوقف شود. هدف از این تصمیم، جلوگیری از افزایش فشار مالی بر بنگاه‌ها و حفظ تداوم اشتغال کارگران بود.

این کارشناس حقوقی با اشاره به مقاومت تامین اجتماعی در مقابل توقف اجرای بخشنامه مربوطه گفت: در همین مقطع، قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، بر ضرورت همکاری با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد. بر اساس این ابلاغیه، دادستان‌ها موظف شده‌اند در اجرای مصوبات ستاد، به‌ویژه در مواردی که دستگاه‌های اجرایی از اجرای مصوبات خودداری می‌کنند، ورود مؤثر و سریع داشته باشند.

این بخشنامه قوه قضاییه در روزهای ابتدایی آبان امسال صادر شده و برای همه نهادهای اجرایی و دولتی کشور لازم‌الاجراست؛ براساس این بخشنامه، سازمان تامین اجتماعی «ملزم» به همکاری با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شده است.

خوشوقتی در این رابطه توضیح داد: این هماهنگی میان ستاد تسهیل و قوه قضاییه، عملاً پشتوانه‌ای قضایی برای تصمیم اخیر درباره بخشنامه ۱۷۷۷ ایجاد کرده و می‌تواند تعارض میان دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان را کاهش دهد. نتیجه‌ی این رویکرد، حمایت از واحدهای تولیدی، جلوگیری از توقف خطوط تولید و حفظ امنیت شغلی و آینده کارگران به خصوص کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور خواهد بود.

او تاکید کرد: در واقع، این تصمیم نه در جهت حذف تعهدات بیمه‌ای بلکه در راستای ایجاد تعادل میان الزامات قانونی و واقعیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی اتخاذ شده است. اگر دستگاه‌ها این هماهنگی را جدی بگیرند، می‌توان امیدوار بود که موضوع مابه‌التفاوت تغییر عنوان شغلی، بدون ایجاد تنش میان کارفرما و کارگر، به شکل منصفانه حل‌وفصل شود به گونه‌ای که توان پرداخت آن از سوی کارفرما وجود داشته باشد و آینده کارگران به مخاطره نیفتد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ