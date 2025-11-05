خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قراردادهای پیمانکاری «عادلانه» نیست؛

اعتصاب کارگران ساختمانی سوئیس گسترده شد

اعتصاب کارگران ساختمانی سوئیس گسترده شد
کد خبر : 1709273
لینک کوتاه کپی شد.

در اعتصاب اخیر کارگران ساختمانی سوئیس، بیش از هفت هزار کارگر شرکت کردند؛ این اعتصاب پس از اعتراضات کارگران ساختمانی بخش ایتالیایی زبان سوئیس صورت گرفت.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه سوئیس اینفو، کارگران ساختمانی بخش فرانسوی زبان کشور سوئیس روز دوشنبه در شهر برن اقدام به تجمع و اعتصاب یک روزه کردند. 

در این اعتصاب که در شهرهای دیگر چون لوزان نیز صورت گرفته است، بیش از هفت هزار کارگر شرکت کردند؛ این اعتصاب پس از اعتراضات کارگران ساختمانی بخش ایتالیایی زبان سوئیس صورت گرفت. 

قرارداد ملی کارگران ساختمانی در پایان سال ۲۰۲۵ منقضی می‌شود و مذاکرات با انجمن پیمانکاران ساختمانی سوئیس (SSIC) ماه‌هاست که ادامه دارد، اما هنوز توافقی حاصل نشده است. قرار بود اتحادیه کارگران ساختمانی غرب سوئیس با انجمن پیمانکاران در نهایت به یک بیانیه مشترک درباره قراردادها برسند که هنوز این امر محقق نشده است. 

خواسته‌های کارگران ساختمانی سوئیس، شامل پرداخت حق‌الزحمه برای سفر بین محل کار و محل زندگی، کاهش ساعات کاری، تنظیم مرخصی‌ها و تطبیق دستمزدها با نرخ تورم بوده است. 

به گفته فعالان اتحادیه‌ها در سوئیس، شرایط کاری فعلی کارگران ساختمانی دیگر پایدار نیست و پیشنهادات اتحادیه پیمانکاران برای «روزهای کاری طولانی‌تر با دستمزد کمتر» نیز دیگر قابل اجرا نیست. 

در ژنو نیز، تظاهرکنندگان برای مدت کوتاهی پل مون بلان را مسدود کردند. در فرایبورگ، اعتراضات در نزدیکی دفتر مرکزی انجمن پیمانکاران ساختمانی در این شهر متمرکز بود، در حالی که در لوزان و برن، کارگران در خیابان‌های مرکز شهر راهپیمایی کردند. 

امروز چهارشنبه نیز، قرار است از ظهر تجمعی برگزار شود تا دولت با فشار بر پیمانکاران شرایط تحقق خواسته‌های کارگران را فراهم سازد.

معترضان می‌گویند ممکن است اعتراضات کارگران ساختمانی از بخش ایتالیایی و فرانسوی زبان به بخش آلمانی زبان سوئیس در زوریخ نیز برسد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ