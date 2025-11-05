اعتصاب کارگران ساختمانی سوئیس گسترده شد

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه سوئیس اینفو، کارگران ساختمانی بخش فرانسوی زبان کشور سوئیس روز دوشنبه در شهر برن اقدام به تجمع و اعتصاب یک روزه کردند.

در این اعتصاب که در شهرهای دیگر چون لوزان نیز صورت گرفته است، بیش از هفت هزار کارگر شرکت کردند؛ این اعتصاب پس از اعتراضات کارگران ساختمانی بخش ایتالیایی زبان سوئیس صورت گرفت.

قرارداد ملی کارگران ساختمانی در پایان سال ۲۰۲۵ منقضی می‌شود و مذاکرات با انجمن پیمانکاران ساختمانی سوئیس (SSIC) ماه‌هاست که ادامه دارد، اما هنوز توافقی حاصل نشده است. قرار بود اتحادیه کارگران ساختمانی غرب سوئیس با انجمن پیمانکاران در نهایت به یک بیانیه مشترک درباره قراردادها برسند که هنوز این امر محقق نشده است.

خواسته‌های کارگران ساختمانی سوئیس، شامل پرداخت حق‌الزحمه برای سفر بین محل کار و محل زندگی، کاهش ساعات کاری، تنظیم مرخصی‌ها و تطبیق دستمزدها با نرخ تورم بوده است.

به گفته فعالان اتحادیه‌ها در سوئیس، شرایط کاری فعلی کارگران ساختمانی دیگر پایدار نیست و پیشنهادات اتحادیه پیمانکاران برای «روزهای کاری طولانی‌تر با دستمزد کمتر» نیز دیگر قابل اجرا نیست.

در ژنو نیز، تظاهرکنندگان برای مدت کوتاهی پل مون بلان را مسدود کردند. در فرایبورگ، اعتراضات در نزدیکی دفتر مرکزی انجمن پیمانکاران ساختمانی در این شهر متمرکز بود، در حالی که در لوزان و برن، کارگران در خیابان‌های مرکز شهر راهپیمایی کردند.

امروز چهارشنبه نیز، قرار است از ظهر تجمعی برگزار شود تا دولت با فشار بر پیمانکاران شرایط تحقق خواسته‌های کارگران را فراهم سازد.

معترضان می‌گویند ممکن است اعتراضات کارگران ساختمانی از بخش ایتالیایی و فرانسوی زبان به بخش آلمانی زبان سوئیس در زوریخ نیز برسد.

