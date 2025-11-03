به گزارش ایلنا در متن این بیانیه آمده است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان‌ماه، یادآور سه رخداد بزرگ و سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران اسلامی است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان معترض به دست رژیم ستم‌شاهی در سال ۱۳۵۷، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام. این سه حادثه تاریخی، هر یک نشانه‌ای از بیداری، مقاومت و ایمان ملت ایران به‌ویژه نسل جوان و دانش‌آموزان و دانشجویان کشور است که در مسیر استقلال، آزادی و عزت اسلامی گام برداشتند و سرانجام با همدلی، بصیرت و خون پاک خود، درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کردند.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامی‌داشت روز دانش‌آموز و سالروز ۱۳ آبان، این روز را نماد آگاهی، شجاعت و ایستادگی نسل جوان کشور در برابر استکبار جهانی می‌داند. بی‌تردید، دانش‌آموزان شهید سال ۱۳۵۷ با نثار جان خود، در کنار کارگران، معلمان و اقشار مختلف ملت ایران، نقش مهمی در تسریع پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کردند. آنان نشان دادند که مبارزه برای عدالت، آزادی و استقلال، سن و جایگاه نمی‌شناسد و هر ایرانی آزاده می‌تواند در مسیر تحقق آرمان‌های الهی و ملی سهمی بسزا داشته باشد.

امروز نیز پیام ۱۳ آبان برای نسل جدید روشن است:

بیداری، بصیرت و مقاومت در برابر ظلم و سلطه، رمز بقا و پیشرفت ملت‌هاست. ملت ایران در برابر هرگونه زیاده‌خواهی و تحریم و تهدید بیگانگان ایستاده است و دانش‌آموزان و جوانان امروز باید با علم، ایمان، آگاهی و روحیه انقلابی، راه شهید فهمیده و هزاران شهید نوجوان و جوان این مرز و بوم را ادامه دهند.

در شرایط کنونی جهان، که استکبار جهانی همچنان با چهره‌های گوناگون به دنبال تحمیل اراده خود بر ملت‌هاست، یادآوری روز ۱۳ آبان به مردم جهان نیز پیامی روشن دارد:

ملت ایران با تکیه بر ایمان، استقلال و وحدت، هرگز زیر بار ظلم و زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر نخواهد رفت. این روز، نه فقط یادآور تاریخ، بلکه مظهر تداوم مقاومت و عزت‌طلبی ملت ایران در عرصه بین‌المللی است.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک این روز بزرگ به همه دانش‌آموزان، فرهنگیان، خانواده‌های آنان و عموم مردم شریف ایران، بویژه قشر آگاه و زحمتکش کارگران کشور، از همه اعضا، کارگران، کارفرمایان، و خانواده‌های کارگری دعوت می‌نماید تا همچون همیشه، با حضور پرشور و آگاهانه خود در مراسم بزرگداشت ۱۳ آبان در سراسر کشور، بار دیگر بر آرمان‌های امام خمینی (ره)، شهیدان انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر استکبار جهانی تأکید نمایند.

۱۳ آبان، روز تجدید میثاق ملت با ارزش‌های انقلاب و ولایت است؛ روزی که دانش، آگاهی، بصیرت و غیرت ایرانی در برابر سلطه‌جویی بیگانگان می‌درخشد.

درود بر روح پاک شهیدان راه استقلال و آزادی،

و سلام بر دانش‌آموزان و جوانان بیدار ایران زمین که آینده این سرزمین را با ایمان و تلاش خود خواهند ساخت.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/