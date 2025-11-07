کوتاهی هفتساله در راهاندازیِ یک صندوق حمایتی؛
دریافتی معلولان نهایتاً ۳ میلیون تومان است!
صندوق فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت باید بر اساس قانون، از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز میکرد، اما با گذشت حدود هفت سال، هنوز هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صندوق فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت به استناد ماده ۱۰ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب سال ۹۶ برای حمایت از فرصتهای شغلی این افراد تشکیل شد. این صندوق باید بر اساس قانون، از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز میکرد، اما با گذشت حدود هفت سال هنوز هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
بهروز مروتی، فعال حوزه معلولان، با انتقاد از عدم آغاز به کار صندوق فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت به «ایلنا» گفت: چنین صندوقی حتی در قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ نیز پیشبینی شده بود. یعنی ما بیش از چهارده سال پیش از سال ۱۳۹۷ ماده قانونی لازم را در اختیار داشتیم، اما بهدلیل نبود اراده جدی برای راهاندازی آن، تاکنون این وعده محقق نشده است.
مروتی ادامه داد: در سالهای گذشته بارها اعلام شده که اساسنامه صندوق دچار ایراد است و همین موضوع موجب تأخیر شده. با این حال، سال گذشته اساسنامه صندوق در شورای نگهبان به تصویب رسید، اما علیرغم این اتفاق مثبت، هنوز خبری از آغاز فعالیت صندوق نیست. این در حالی است که مسئولان در مصاحبهها بارها وعده داده بودند که صندوق «از فردا» یا «ظرف یکی دو هفته آینده» آغاز به کار خواهد کرد، ولی هیچکدام از این وعدهها عملی نشد.
این فعال اجتماعی با انتقاد از اختلافات درونسازمانی اظهار داشت: به نظر میرسد دلیل اصلی تأخیر در آغاز به کار صندوق، اختلافنظر بر سر انتصاب مدیرعامل است. بر اساس شنیدهها، رئیس سازمان بهزیستی فردی را برای این سمت انتخاب کرده اما هیئتمدیره صلاحیت وی را نپذیرفته است. همین اختلافات داخلی و انتصابات سفارشی موجب شده افتتاح صندوق به تعویق بیفتد و نتیجه آن، فشار مضاعف بر جامعه معلولان باشد.
وی تأکید کرد: در شرایطی که دولت ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان را به درستی اجرا نمیکند و مستمری افراد دارای معلولیت حتی مطابق برنامه توسعه هفتم هم پرداخت نمیشود، راهاندازی این صندوق میتواند بخش بزرگی از مشکلات اشتغال افراد دارای معلولیت را برطرف کند زیرا صندوق میتواند به عنوان ضامن بازپرداخت تسهیلات عمل کند و در نتیجه، مسیر دریافت وامهای خوداشتغالی برای افراد دارای معلولیت هموارتر شود.
مروتی در ادامه گفت: اکنون با افزایش بیسابقه نرخ تورم، وضعیت اقتصادی افراد دارای معلولیت بسیار بحرانی است. میانگین دریافتی یک فرد دارای معلولیت شدید در بهترین حالت، با دریافت مستمریِ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومانی و کمک هزینه معیشتیِ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی چیزی حدود ۳ میلیون است. این در حالی است که حدود سیصد هزار نفر هم در صفِ دریافت کمک هزینه معیشتی هستند.
این فعال حوزه معلولان گفت: در حالی که خط فقر در کشور تا ۳۰ یا حتی ۷۰ میلیون تومان برآورد میشود، این فاصله نجومی بهروشنی نشان میدهد که افراد دارای معلولیت با چه شرایط سختی برای تأمین معیشت خود دستوپنجه نرم میکنند.
مروتی گفت: دولت حتی مستمری را مطابق برنامه توسعه هفتم پرداخت نمیکند؛ در این برنامه گفته شده دریافتی برای مددجویان – نه فقط معلولان – باید ۲۰درصد حداقل دستمزد سالانه باشد.
وی خاطرنشان کرد: دولت نه تنها در اجرای ماده ۲۷ کوتاهی کرده، بلکه سهمیه سه درصد استخدام معلولان را نیز بهصورت کامل اجرا نمیکند. طبق گفتهی یکی از مسئولان مرکز پژوهشهای مجلس، تنها حدود یک درصد از این سهمیه تحقق یافته است. در چنین شرایطی، صندوق فرصتهای شغلی میتوانست نقطه امیدی برای اشتغال و توانمندسازی باشد اما متأسفانه استقرار آن قربانی ملاحظات و انتصابات غیرشفاف شده است.
مروتی در پایان گفت: انتظار میرود نهادهای مسئول هرچه سریعتر اختلافات داخلی را کنار گذاشته و این صندوق را عملیاتی کنند. جامعه افراد دارای معلولیت شرایط بسیار سختی دارد و دیگر تاب این تعللها را ندارد.